Attualità | 19 ottobre 2025, 17:55

“I Giovedì di Talenti” a Canale: l’arte del dormire tra cultura e scienza all’ex chiesa San Giovanni

Il 30 ottobre un nuovo appuntamento della rassegna organizzata da TalentiLatenti e ASL CN2, con esperti che parleranno dell’importanza del sonno per la salute e il benessere della comunità

Continuano i “Giovedì di Talenti”, il ciclo di incontri organizzato dalla rete di TalentiLatenti e dall’ASL CN2, capofila del progetto finanziato dalla Fondazione CRC.

Il prossimo incontro si terrà il 30 ottobre 2025, dalle ore 18.00, presso l'ex chiesa San Giovanni, in Piazza Italia a Canale.

Il tema del secondo incontro sarà “L'arte del dormire. Il sonno tra cultura e scienza”. L'appuntamento verrà realizzato con la partecipazione degli esperti dell'ASL CN2, che condivideranno informazioni pratiche su come approcciare questo argomento di grande rilevanza per comunità e territorio.



Per rimanere aggiornati sugli eventi e sul progetto, è possibile visitare il sito web di Talenti Latenti: www.talentilatenti.it

