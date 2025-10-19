“I Giovedì di Talenti” a Canale: l’arte del dormire tra cultura e scienza all’ex chiesa San Giovanni

Continuano i “Giovedì di Talenti”, il ciclo di incontri organizzato dalla rete di TalentiLatenti e dall’ASL CN2, capofila del progetto finanziato dalla Fondazione CRC.



Il prossimo incontro si terrà il 30 ottobre 2025, dalle ore 18.00, presso l'ex chiesa San Giovanni, in Piazza Italia a Canale.



Il tema del secondo incontro sarà “L'arte del dormire. Il sonno tra cultura e scienza”. L'appuntamento verrà realizzato con la partecipazione degli esperti dell'ASL CN2, che condivideranno informazioni pratiche su come approcciare questo argomento di grande rilevanza per comunità e territorio.





Per rimanere aggiornati sugli eventi e sul progetto, è possibile visitare il sito web di Talenti Latenti: www.talentilatenti.it