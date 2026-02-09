Bra, al Caffè letterario di Albedo si presenta il libro Tourn il piemontese di Giacomo Dotta

Libri che esplorano la memoria e il tempo. Giovedì 12 febbraio, al Caffè letterario di Albedo si presenta il libro “Tourn il piemontese” di Giacomo Dotta, con ingresso libero.
L’appuntamento è alle ore 21 presso la sala di BrArte (via Vittorio Emanuele II, 148) a Bra per «Una serata culturale, ma anche un’esperienza immersiva, capace di coinvolgere i partecipanti in modo originale», come spiega la curatrice Silvia Gullino.
In particolare, “Tourn il piemontese” ci fa riflettere sulle conseguenze della guerra, sulle sofferenze delle persone comuni, sul coraggio di chi ha combattuto per la libertà e sulle lezioni che l’umanità non deve dimenticare.
Pagine che possono assurgere a monito per le generazioni attuali e quelle future, perché quello che successe non debba accadere mai più.