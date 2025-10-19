Notte di incidenti sulle strade della Granda: quattro interventi dei Vigili del Fuoco, nessun ferito grave

Una serie di incidenti stradali, tutti fortunatamente senza gravi conseguenze per gli occupanti dei veicoli, ha impegnato i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118 tra la tarda serata di sabato 18 ottobre e la mattinata di domenica sulle strade della provincia di Cuneo.

Il primo intervento è stato richiesto intorno alle 23.50 a Garessio, davanti allo stabilimento dell’Acqua Minerale S. Bernardo. Un’auto è uscita di strada e, all’arrivo dei Vigili del Fuoco del distaccamento locale, la persona ferita, in condizioni non gravi, era già stata presa in carico dal personale sanitario. L’intervento dei pompieri si è limitato alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area.

Sempre nella notte, i Vigili del Fuoco di Bra sono stati chiamati per un principio d’incendio che ha interessato un’autovettura dalla quale usciva del fumo. Le fiamme sono state prontamente spente, evitando danni più seri. Nessun ferito è stato segnalato.

Un terzo intervento è avvenuto intorno alle 4 del mattino a Cavallermaggiore, in via Roma, dove , per cause ancora in corso di accertamento, un’auto è rimasta coinvolta in un incidente che ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco di Savigliano e del 118. Anche in questo caso, nessuna persona ha riportato ferite gravi.

Infine, poco dopo le 5.30, un automobilista ha imboccato in modo errato la rampa di accesso alla tangenziale di Alba, finendo nella scarpata adiacente. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Alba e un’ambulanza del 118. L’uomo, pur spaventato, non ha riportato lesioni serie.