Halloween da Vertigini a GRANDE CUNEO

Il Centro Commerciale Grande Cuneo, punto di riferimento per le famiglie della provincia e luogo dove shopping e divertimento si incontrano, si prepara a celebrare Halloween con un evento… da vertigini!

Sabato 25 e domenica 26 ottobre, dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30, il Centro si trasformerà in un set gotico e spettacolare, popolato dai personaggi più iconici dell’universo di Tim Burton e dalla mitica Famiglia Addams.

Un weekend tra performance teatrali, parate itineranti e laboratori creativi, per vivere la festa più misteriosa dell’anno tra risate e brividi.

Sul palco principale andrà in scena “Gli Addams sono qui”, una performance dal vivo che porterà al centro del palco l’inconfondibile ironia e lo stile della famiglia più stramba d’America.

Nell’area a tema Tim Burton, decorata con zucche e installazioni scenografiche, il pubblico potrà incontrare i protagonisti di Beetlejuice, Nightmare Before Christmas, Mercoledì e tanti altri in un divertente Meet&Greet e assistere a mini musical e brevi storie recitate.

Non mancheranno i laboratori creativi per grandi e piccoli: dalla costruzione dello Snow Globe di Halloween alla creazione della Wet Specimen Lamp, fino al test “Sei più Enid o Mercoledì?”, per scoprire la propria anima gotica e portare a casa un ciondolo personalizzato.

Un evento pensato per tutta la famiglia, dove la magia del teatro, l’immaginario dark-pop e la creatività si incontrano per dare vita a un’esperienza unica.

Il calendario degli appuntamenti a Grande Cuneo prosegue per tutto l’anno con tante iniziative dedicate al territorio.

Per aggiornamenti e dettagli: https://centrograndecuneo.it/ e i canali social ufficiali del Centro.