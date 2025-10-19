Sabato 25 ottobre a Cuneo la consegna del Premio Mario Riu

Dieci anni fa moriva Mario Riu, amato sindaco di Caramagna e vice presidente della Provincia; un politico che ha saputo farsi amare e rispettare per il suo impegno concreto, al di là delle ideologie, e per la costante attenzione alle persone in difficoltà e alle questioni sociali.

L’associazione nata in sua memoria per iniziativa di un gruppo di amici, per dare continuità ai suoi ideali di giustizia, solidarietà e dialogo tra culture, ogni anno assegna un Premio per la buona politica, la solidarietà sociale e la fratellanza tra i popoli.

L’edizione 2025 del Premio è dedicata alle associazioni che operano all’interno delle carceri, a difesa dei diritti dei detenuti – un tema particolarmente caro a Mario Riu. “Mario ha sempre dimostrato grande sensibilità e impegno su questo fronte – spiega il presidente dell’associazione, Dario Colombano –. È stato anche presidente di Voci Erranti, un’associazione che, attraverso il teatro, ha offerto ai detenuti strumenti di riscatto e consapevolezza”.

Tra le realtà premiate quest’anno ci sarà proprio Voci Erranti, insieme ad Aria Aperta e Cascina Pensolato. “Con queste tre realtà – prosegue Colombano – vogliamo rappresentare i principali ambiti in cui opera il volontariato a sostegno dei detenuti: quello culturale, quello assistenziale e quello legato al reinserimento lavorativo”.

La cerimonia di consegna dei premi si terrà sabato 25 ottobre alle ore 10, nel Salone d’Onore del Municipio di Cuneo; a fare gli onori di casa la sindaca Patrizia Manassero.

L’incontro, patrocinato dal Comune di Cuneo, sarà anche l’occasione per una riflessione pubblica sul tema della civiltà e della umanità nelle carceri come obiettivo e strumento fondamentale di cittadinanza e di democrazia. Tema: “La civiltà di un Paese si misura dalle sue carceri”. Interverranno Bruno Mellano, da sempre attivo su questo fronte e garante regionale dei detenuti fino all’agosto 2025; Claudio Sarzotti, docente universitario e presidente dell’associazione Antigone Piemonte; Alberto Valmaggia, garante dei detenuti per il Comune di Cuneo.

“Invitiamo tutte le persone che hanno conosciuto e apprezzato Mario, e chiunque abbia a cuore il tema delle carceri, a partecipare – conclude Colombano –. Sarà anche l’occasione per rinnovare il tesseramento all’associazione, che rappresenta l’unica fonte di finanziamento del Premio”.

Durante la cerimonia sarà distribuita una brochure realizzata in occasione del decennale, che ripercorre le attività dell’associazione e presenta le realtà a cui, di anno in anno, è stato assegnato il Premio Mario Riu.



