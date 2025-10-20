 / Attualità

20 ottobre 2025

Corso di birdwatching organizzato alla LIPU di Cuneo in collaborazione con l'ornitologo Luca Giraudo

Si articolerà in due serate e tre uscite, programmate nelle date del 7 e 9 novembre, 21 e 22 novembre e 20 dicembre

(foto di repertorio)

La Sezione LIPU di Cuneo, in collaborazione con l'ornitologo Luca Giraudo, organizza un corso di birdwatching dedicato a chi vuole avvicinarsi a questa interessante attività all'aria aperta o vuole approfondire le sue conoscenze sull'avifauna selvatica. 

Il corso si articolerà in due serate e tre uscite nei dintorni di Cuneo, programmate nelle date del 7 e 9 novembre, 21 e 22 novembre e 20 dicembre.

Collaboreranno all'iniziativa anche Cuneobirding, Avventura Sport e Nikon Italia.

Per maggiori informazioni contattare via whatsapp il numero 3336678359 (Luca Giraudo).

cs

