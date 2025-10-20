Corso di birdwatching organizzato alla LIPU di Cuneo in collaborazione con l'ornitologo Luca Giraudo

La Sezione LIPU di Cuneo, in collaborazione con l'ornitologo Luca Giraudo, organizza un corso di birdwatching dedicato a chi vuole avvicinarsi a questa interessante attività all'aria aperta o vuole approfondire le sue conoscenze sull'avifauna selvatica.

Il corso si articolerà in due serate e tre uscite nei dintorni di Cuneo, programmate nelle date del 7 e 9 novembre, 21 e 22 novembre e 20 dicembre.

Collaboreranno all'iniziativa anche Cuneobirding, Avventura Sport e Nikon Italia.

Per maggiori informazioni contattare via whatsapp il numero 3336678359 (Luca Giraudo).