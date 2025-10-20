 / Viabilità

Viabilità | 20 ottobre 2025, 09:56

Ordinanza provinciale sulla SP29: nuovi limiti di velocità e divieto di sorpasso

Istituiti limite a 70 km/h e divieto di sorpasso nel tratto tra Sommariva del Bosco e Madonna del Pilone di Ceresole d'Alba

Ceresole d'Alba, immagine di repertorio

La Provincia di Cuneo ha emanato una nuova ordinanza che introduce importanti modifiche alla circolazione lungo la Strada Provinciale 29.

Il provvedimento riguarda il Tronco 11, che collega Sommariva Bosco (bivio S.P. 661) al bivio con la S.P. 10 in località Madonna del Pilone di Ceresole d'Alba, e interessa specificatamente il tratto compreso tra il chilometro 1+670 (corrispondente al limite del centro abitato di Sommariva del Bosco) e il chilometro 5+313 (intersezione con la S.P. 10).

Le nuove disposizioni prevedono:

  • Limite di velocità ridotto a 70 km/h per l'intero tratto interessato
  • Divieto di sorpasso lungo tutti i 3,6 chilometri del segmento stradale

L'ordinanza completa è disponibile in allegato e può essere consultata per ulteriori dettagli.

I provvedimenti sono già in vigore e gli automobilisti sono invitati a rispettare scrupolosamente le nuove disposizioni per garantire la sicurezza stradale.

Files:
 ceresole ordinanza (103 kB)

redazione

