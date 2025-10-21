A Farigliano una giornata con i gruppi storici dedicata al Marchese di Saluzzo Manfredo II e alla Marchesa Isabella Doria

Dopo il successo avuto a Clavesana, in occasione dei 900 anni dalla scomparsa del Marchese di Savona Bonifacio del Vasto, il Comitato per la tutela del patrimonio e delle tradizioni piemontesi dell’Associazione Internazionale Regina Elena Odv organizza, domenica 26 ottobre, un nuovo evento tra storia e tradizione a Farigliano.

Con il patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte, della Provincia di Cuneo e del Comune di Farigliano, l'associazione organizzerà una solenne commemorazione dedicata al Marchese di Saluzzo Manfredo II, alla Marchesa Isabella Doria e alla nobile famiglia Occelli.

Il programma prenderà avvio alle ore 9.30 con la celebrazione della Santa Messa nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, officiata da don Marco Sciolla, parroco di Farigliano, Dogliani e Belvedere Langhe.

A seguire, i gruppi storici sfileranno per le vie del paese fino alla Biblioteca comunale, dove si terrà la cerimonia commemorativa con un ricco programma di interventi.

Il sindaco di Farigliano, Ivano Airaldi, aprirà la serie di contributi con un intervento dedicato alla figura della Marchesa Isabella Doria. Interverranno poi i rappresentanti dei Comuni storicamente legati al Marchesato di Saluzzo.

Andrea Carnino, vice segretario amministrativo nazionale dell’Associazione Internazionale Regina Elena Odv, offrirà un approfondimento sulla storia del Marchesato di Saluzzo e sui principali aneddoti legati ai suoi sovrani.

Chiuderà la cerimonia Marilena Sema, presidente del Gruppo Storico Conte Occelli, che ripercorrerà la storia della nobile famiglia Occelli di Nichelino, originaria proprio di Farigliano.