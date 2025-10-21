Ad Alba il 3° Memorial Dario Paria: sport, amicizia e un grande abbraccio nel segno di SportABILI

Una giornata di sport, allegria e condivisione per ricordare un amico che continua a ispirare chi lo ha conosciuto. Il 3° Memorial Dario Paria, organizzato da SportABILI Alba, ha riempito di entusiasmo il Palazzetto dello sport, messo a disposizione dal Comune di Alba e dall’Olimpo Basket.

In campo si sono affrontate le squadre di Acaja Special Basket Fossano, Basknet Saluzzo, Sport-In Mondovì e naturalmente SportABILI Alba, che ha promosso l’iniziativa in ricordo del suo caro atleta scomparso prematuramente. Le formazioni si sono sfidate tutte tra loro in un torneo dal ritmo serrato e spettacolare, tra azioni rapide, passaggi precisi e canestri applauditi come quelli dei professionisti.

Sotto gli occhi attenti dei rispettivi allenatori, tutti i giocatori hanno avuto la possibilità di scendere in campo e partecipare attivamente, in pieno spirito inclusivo. “Il risultato non conta – è il messaggio di SportABILI – ciò che conta è offrire a tutti l’occasione di vivere il gioco e la squadra.”

La mattinata si è conclusa con un momento conviviale nei giardini del Palazzetto, dove atleti, tecnici e volontari si sono ritrovati per condividere un pranzo, sorrisi e abbracci, nel segno dell’amicizia che da sempre accompagna le attività dell’associazione.

“Grazie ai nostri amici e ospiti che hanno accettato l’invito e condiviso con noi queste belle ore di sport”, ha commentato lo staff di SportABILI Alba, rinnovando l’impegno a mantenere viva, attraverso il basket e lo sport, la memoria di Dario Paria.