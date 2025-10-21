L’arte en plein air illumina Piazzale della Libertà e Corso Giolitti: i pittori trasformano la stazione di Cuneo in un atelier a cielo aperto

Un’atmosfera carica di stupore, colore e umanità ha avvolto, nella giornata di domenica 19 ottobre, Piazzale della Libertà e Corso Giolitti, in occasione della Fiera del Marrone 2025.

I pittori dell’Associazione Art en Ciel hanno dato vita a un’inedita esperienza di pittura en plein air, trasformando l’area urbana antistante la stazione ferroviaria in un vero e proprio atelier a cielo aperto e regalando ai visitatori un’atmosfera vibrante, creativa e sorprendente.

I pennelli hanno dialogato con un luogo simbolico della città: il palazzo storico della stazione, il suo faro, i portici monumentali, gli scorci prospettici e il verde della piazza, porta d’accesso alle geometrie urbane di Corso Giolitti. Cittadini e turisti, prima di raggiungere gli stand della Fiera, si sono fermati ad ammirare le opere in divenire, respirando un clima nuovo, fatto di bellezza condivisa, sguardi curiosi, relazioni e stupore.

Le tele hanno catturato contrasti e armonie, quali il marmo e il fogliame, la storia e il movimento della città, l’architettura e l’umanità che la abita.

È stato un momento di comunità autentica, in cui la pittura è tornata ad essere linguaggio universale, incontro e vibrazione emotiva. Per un giorno, la stazione si è trasformata in un simbolo di rinascita culturale e rigenerazione urbana, dimostrando quanto l’arte possa restituire identità e significato agli spazi pubblici.

Gli organizzatori desiderano rivolgere un sentito ringraziamento all’Associazione Art en Ciel, per la passione e la qualità artistica dei suoi pittori, e al Comune di Cuneo, che ha creduto con convinzione in questa iniziativa, patrocinandola e sostenendola fin dalle prime fasi. Senza il loro contributo, visione e fiducia, questo evento non avrebbe potuto assumere la forza espressiva che il pubblico ha potuto vivere e respirare.

“L’arte ha un potere silenzioso ma potentissimo: unisce, racconta, restituisce identità. Questo evento lo ha dimostrato, mettendo in dialogo la città con il suo sguardo più profondo” – sottolineano gli organizzatori dell’Associazione promotrice dell’evento Nuovo Corso Giolitti.