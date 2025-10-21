Monticello d’Alba apre il dialogo con i cittadini: al via gli incontri pubblici nelle frazioni

L’Amministrazione Comunale di Monticello d’Alba promuove un nuovo ciclo di incontri pubblici con i cittadini delle frazioni, per creare un’occasione diretta di dialogo, aggiornamento e ascolto. Un momento semplice ma importante per condividere ciò che è stato fatto, ciò che è in corso, e per raccogliere idee, proposte e necessità da chi vive ogni giorno il territorio.

Gli incontri si svolgeranno secondo questo calendario:

Martedì 21 ottobre – Frazione Borgo, presso il Centro Polifunzionale “L’Incontro”, ore 21.00

Martedì 28 ottobre – Frazione Villa, presso la Sala Consiliare, ore 21.00

Martedì 4 novembre – Frazione Sant’Antonio, presso i locali delle ex-scuole ‘Il Fante’, ore 21.00

Martedì 11 novembre – Frazione Casà, presso i locali delle ex scuole, ore 21.00

Durante ogni serata, i rappresentanti dell’amministrazione comunale saranno presenti per raccontare i progetti in corso, le opere completate, le iniziative future e per rispondere alle domande dei cittadini, in uno spirito di trasparenza e partecipazione.

Un incontro speciale sarà invece dedicato a Scuole e Famiglia, con l’obiettivo di dialogare con i genitori dei bambini e ragazzi che frequentano i plessi scolastici del paese.

L’appuntamento è per giovedì 16 ottobre, sempre alle ore 21.00, presso il Centro Polifunzionale “L’Incontro”.

Nel corso della serata si parlerà di mensa e trasporto scolastico, del recente cambio nella dirigenza scolastica, delle attività extra-scolastiche già attive o in fase di avvio, e di tutti quei temi che coinvolgono in prima persona le famiglie.

Si tratta di un’occasione utile e concreta per restare aggiornati, confrontarsi direttamente con chi amministra e continuare a costruire insieme una comunità più coesa, attenta e partecipata.