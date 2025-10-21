Saluzzo: si entra nel Medioevo, nella sua religiosità e spiritualità

Si è entrati nel Medioevo, l'Età di mezzo, di cui Saluzzo è capoluogo marchionale.

Da venerdì 24 si inaugura la Festa del libro medievale e antico manifestazione fieristica- libraria, nata 5 anni fa e andata in crescendo, per corposità di programma e interesse di un pubblico, sempre più allargato.

E’ un viaggio quest’anno, già iniziato in 13 comuni limitrofi, attraverso affascinanti immersioni nelle atmosfere culturali medievali, che porta al cuore della “Religiosità e spiritualità nel Medioevo” tema 2025 in occasione del XXV Giubileo ordinario e delle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte di Francesco d’Assisi.

La rassegna, dopo un' anteprima giovedì 23 ottobre ( con Ascanio Celestini al Magda Olivero nello spettacolo Rumba – L’asino e il bue nel presepe di San Francesco" ispirato al messaggio del santo) si apre venerdì 24 ottobre ( con inaugurazione alle 18 all’Antico Palazzo comunale) a cui seguirà la lectio magistralis "Spiritualità e religiosità di fratello Francesco d’Assisi "del professore emerito di Storia della Chiesa e dei movimenti ereticali e di Storia del Cristianesimo Grado Giovanni Merlo, massimo esperto del personaggio.

Il programma, vastissimo, fino a domenica 26 ottobre, si snoda tra presentazioni di romanzi e saggi, lezioni magistrali, spettacoli, performance, concerti, visite guidate, momenti conviviali a tema, mostre e allestimenti, giochi di ruolo e a tema, oltre a laboratori per bambini e parallelamente alla fiera libraria al Quartiere ( Ex Caserma in piazza Montebello) che porta ad approfondire la cultura e la storia medievale e le sue influenze sul mondo contemporaneo.

Nel percorso delle antiche scuderie sono numerose le proposte e le presenze di editori, librerie generaliste e antiquarie provenienti da diverse regioni italiane, per offrire al pubblico l’antico e il meglio delle uscite editoriali narranti il Medioevo.

Sempre al Quartiere, la mostra “Religiosità e spiritualità nel Medioevo” accoglierà con curiosità, personaggi e storie poco conosciuti, prendendo ispirazione dal tema 2025 della Festa: dal cane proclamato santo, ai santi patroni e portavoce dell’identità del Marchesato Chiaffredo e Costanzo; dal poeta e santo tibetano Milarepa, alle regole dell’alimentazione nella religione islamica; dal bambino Simonino da Trento a San Rocco, dai Catari alle figure di donne definite “beghine”.

I negozi cittadini esporranno nelle vetrine titoli di libri selezionati, dalla saggistica alla narrativa, dal fantasy ai libri antichi: una bibliografia medievale che, a fine manifestazione, confluirà nel Fondo del libro medievale nato nel 2021, con la prima edizione della Festa, custodito dalla Biblioteca civica di Saluzzo per la fruizione libera dei lettori.

Il festeggiamento dei cinque anni di vita della Festa ha portato quest’anno ad istituire il “Premio Chevalier Errant”, riconoscimento speciale dedicato alla divulgazione storica sul Medioevo, che andrà ad Alessandro Barbero. La sua lectio su Santa Caterina da Siena ( domenica 26 ottobre è sold out dai primi giorni del lancio) .

l duo social e letterario, formato da Emilio Fabio Torsello (giornalista e autore) e da Mara Sabia (attrice e poeta),

Gli ospiti

Tra gli ospiti in programma oltre a Barbero e Celestini, Daniel Lumera, biologo naturalista, con un approfondimento sulla pratica della meditazione dal titolo Ti lascio andare (venerdì 24 ottobre al PalacrS); il regista e sceneggiatore Fredo Valla con la presentazione del suo prossimo film dedicato al pittore Hans Clemer, artista misterioso, attivo tra Medioevo e Rinascimento; Giovanni Succi, frontman dei Bachi da Pietra, con lo spettacolo di voce e chitarra acustica Il selfie nel medioevo, dedicato alle rime petrose di Dante ( Sabato 25 ottobre); lo scrittore Jonathan Bazzi con una lectio dedicata all’arte e alla pratica dei Tarocchi (26 ottobre); il re del noir medievale, autore italiano di thriller storici più letto nel mondo Marcello Simoni, con il suo ultimo libro sulla saga dei Normanni (domenica 26 ottobre); il fenomeno social Feudalesimo e Libertà, con il loro umorismo e la loro satira dirompente, che parte dal Medioevo per parlare dell’attualità (26 ottobre); il seguitissimo duo social letterario La Setta Dei Poeti Estinti con l'emozionante reading-spettacolo dedicato al Cantico delle Creature (25 ottobre alla Croce Nera ) che vede in scena il duo social e letterario, formato da Emilio Fabio Torsello (giornalista e autore) e da Mara Sabia (attrice e poeta).

Sempre sabato 25 ottobre Maria Giuseppina Muzzarelli, medievista, parlerà della figura di Gracia Nasi, coraggiosa donna del Cinquecento, dalle notevoli capacità commerciali e finanziarie; Virtus Maria Zallot, docente di Arte medievale, con una lectio sull’uso politico e civico delle immagini del sacro nell'Età di Mezzo e con la presentazione del libro postumo di Chiara Frugoni Due papi per un Giubileo. Celestino V, Bonifacio VIII e il primo anno santo, Il Mulino (25 ottobre).

Gli incontri continuano con Duccio Balestracci, saggista e medievista, con il suo libro sulla Storia medievale raccontata dal “basso”, da guardiani, vinai, speziali, muratori (26 ottobre); il “biblionauta” tiktoker Luca Cena, fondatore di una libreria antiquaria, con un incontro sul fascino dei libri antichi e delle edizioni rare (26 ottobre); Marco Meschini, medievista, con una lezione dedicata alla magia della luce riflessa nelle pietre delle cattedrali medievali (25 ottobre); Antonio Musarra, medievista, con un incontro sulle culture, gli imperi e le civiltà medievali sviluppatesi attorno al Mediterraneo (25 ottobre); Mario Prignano, caporedattore centrale del TG1, con il suo nuovo libro dedicato agli antipapi del Medioevo, i “perdenti” della Chiesa (25 ottobre); Germano Maifreda, professore di Storia economica, con il suo nuovo libro che racconta le confessioni su patti col diavolo e coinvolgimenti nei sabba (26 ottobre); Paolo Grillo, con un racconto del Medioevo a partire dagli alberi (25 ottobre).

Tra gli appuntamenti in programma in orario aperitivo, sabato 25 ottobre, Sapor Saluzzensis nel centro di Saluzzo: un banchetto medievale a lume di candela, tra sapori antichi e atmosfere cavalleresche: via Gualtieri si trasformerà in una lunga tavola medievale, per regalare al pubblico un’esperienza dai sapori antichi (a cura della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, in collaborazione con Commercianti di Saluzzo).

E poi ancora: il concerto dell’orchestra de Gli Invaghiti, il nuovo contest letterario Saluzzo Book Match con le scuole Soleri e Bodoni e gli interventi degli sbandieratori di Saluzzo.

Programma completo su www.salonelibro.it

La Festa è promossa dalla Città di Saluzzo e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino, che ne cura il programma e la comunicazione e la Fondazione Amleto Bertoni, con il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte e dell’ATL-Azienda Turistica Locale del Cuneese. E' inserita nell’ambito del programma Alcotra.

Così i curatori della Festa – Beatrice Del Bo, medievista e docente all’Università degli Studi di Milano, e Marco Pautasso, segretario generale del Salone Internazionale del Libro di Torino – raccontano il tema 2025: "Guidati dal tema di quest’anno, cercheremo di esplorare le diverse forme di religiosità e spiritualità nel Medioevo, illustrando innanzitutto il significato complesso dei termini e le declinazioni personali e di comunità, di richiamare le protagoniste e i protagonisti più e meno noti, e le opere (dal Cantico delle Creature al Canto gregoriano), raccontare la “disobbedienza” di donne e papi e la supposta adorazione del Demonio, le varietà delle pratiche spirituali che hanno influenzato la vita delle persone nel passato. Si parlerà di Ebrei e di marrane, del mondo musulmano, anche per raccontare la fondamentale influenza economica e socioculturale di tali persone sull’Occidente e capire come le esperienze religiose medievali continuino a risuonare nel nostro presente».

L’ingresso al Quartiere è gratuito, con registrazione su salonelibro.it (coloro che si registreranno, riceveranno un segnalibro in omaggio). Gli incontri programmati nelle sale del Quartiere sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Alla Festa del libro medievale e antico si arriva anche in treno con la linea ferroviaria di Savigliano - Saluzzo - Cuneo: per informazioni e orari https://www.arenaways.it/it