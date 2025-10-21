Vicoforte, confronto tra Comune e genitori sulle mense scolastiche

Su richiesta di parecchi genitori i cui figli fruiscono del servizio di mensa scolastica delle scuole dell’infanzia e primaria di Vicoforte, l’Amministrazione comunale ha indetto un incontro pubblico nel corso del quale è stato approfondito soprattutto il tema della gestione delle presenze e delle assenze per le quali sono state apportate modifiche per la loro registrazione automatica.

La Giunta, tutta presente, ha evidenziato che il sistema adottato prima dell’innovazione introdotta dal 13 ottobre implicava eccessiva manualità comportando anche errori nella rilevazione delle presenze e che, a causa dell’abitudine di parecchie famiglie a non acquistare preventivamente i buoni pasto, si è reso necessario sollecitare ripetutamente il pagamento; ne sono derivate insolvenze per oltre diecimila euro il cui recupero è tuttora difficoltoso e costoso anche dal punto di vista della gestione amministrativa. Considerati altresì gli oneri di gestione del servizio nel suo complesso, come ha evidenziato l’assessore al bilancio Mario Viola, è stato inevitabile intervenire per assicurare il tempestivo pagamento dei pasti consumati e per ridurre i costi di gestione, utilizzando in modo più ampio la piattaforma informatica già in uso, consentendo alle famiglie, come ha spiegato l’assessore alla pubblica istruzione Daniela Tarò, non solo di registrarsi per fruire del servizio e per acquistare i buoni pasto, ma anche per segnalare l’assenza entro la mattinata del giorno stesso, con un sistema già adottato da diversi altri Comuni.

A fronte delle osservazioni dei genitori sulla complessità, a loro dire, del procedimento di utilizzo del sistema informatico, sulla necessità di utilizzo dello SPID e sui tempi ristretti di registrazione delle assenze, il Comune ha deciso di recepire alcuni suggerimenti, quale la registrazione delle assenze nella medesima giornata sino alle ore 23 con la possibilità di segnalarla, in caso di dimenticanza, utilizzando un apposito modulo messo a disposizione anche sul sito comunale. Coloro che non hanno la possibilità, per esempio in quanto non possiedono un computer, di acquistare i buoni e di effettuare direttamente le registrazioni di assenza dovranno recarsi negli uffici comunali per effettuare quanto necessario.

"Abbiamo ascoltato le osservazioni dei genitori come è nostro dovere fare - dice il sindaco, Gian Pietro Gasco -, ma non abbiamo voluto tornare all’ormai desueto sistema dei buoni mensa cartacei, né rinunciare all’ammodernamento del sistema dei pagamenti con PagoPA. L’uso dei sistemi informatici è ampiamente diffuso e tutti coloro che non ne hanno la possibilità potranno rivolgersi agli uffici comunali, fermo restando che il pagamento del servizio mensa deve essere effettuato puntualmente. Chi è in difficoltà economica, presentando l’ISEE, potrà fruire di riduzioni, così come per il secondo figlio, e finanche l’esenzione per i redditi più bassi".