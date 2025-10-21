Carmagnola si accende con “Next Fest”: la serata evento di Banca Territori del Monviso dedicata a tutti i giovani

Tutto pronto per la serata evento “Next Fest”, promossa da Banca Territori del Monviso, che si terrà sabato 25 ottobre al Carmasport di Carmagnola, in Corso Roma 24.

Un appuntamento gratuito e aperto a tutti i giovani del territorio per scoprire Next, la BTM Young Community che mette le nuove generazioni al centro di un percorso di crescita, partecipazione e innovazione.

La serata prenderà il via alle 18:00 con due workshop formativi dedicati ai temi della comunicazione e della creatività digitale:

“Dalle passioni ai social” con Isidaurum, influencer e content creator, che racconterà come trasformare interessi e talenti personali in contenuti di valore;

influencer e performer, che mostrerà come parlare in pubblico in modo autentico e coinvolgente.

La partecipazione ai workshop è gratuita, previa iscrizione dal sito di Banca Territori del Monviso o dai vari link presenti in descrizione sui profili social di BTM e NEXT (Instagram: @banca_btm / Tiktok: @next.btm) .

Dalle 19:30 alle 21:00, spazio all’incontro e alla musica con un aperitivo gratuito con giro pizza, offerto da Banca Territori del Monviso e riservato a chi partecipa ai workshop. In contemporanea sul palco si alterneranno band, cantanti e DJ del territorio per un open stage dedicato ai giovani artisti locali.

La serata continuerà, dalle 21:00, con un DJ set firmato ScuolaZoo. Durante la serata verrà presentato ufficialmente il progetto Next - BTM Young Community, nato per promuovere la partecipazione dei giovani e il loro ruolo attivo nello sviluppo del territorio.

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatorio registrarsi al seguente LINK

I workshop avranno una capienza massima di 100 partecipanti, mentre per la serata con dj set la capienza sarà di 400 persone.



