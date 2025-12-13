"Armonie per la Natività": A Cuneo un concerto di musica sacra con Ginevra Anghilante, Cosmina Silvia Stitzl e Lorenzo Martini

Nel silenzio della notte d'inverno, le voci e le note si innalzeranno come preghiere di luce. È l'atmosfera che caratterizzerà "Armonie per la Natività", il concerto di Natale in programma domenica 21 dicembre alle ore 21 presso la Chiesa di San Sebastiano di Cuneo, in Contrada Mondovì.

Un viaggio musicale intenso e suggestivo attraverso le più belle pagine del repertorio sacro, dove la spiritualità si trasforma in canto e la musica diventa speranza, proprio nel momento dell'anno più caro alla tradizione cristiana.

[La mezzosoprano Cosmina Silvia Stitzl]

Sul palcoscenico si alterneranno interpreti di grande levatura artistica: la mezzosoprano Cosmina Silvia Stitzl, docente di canto all'Università di Arad, e la giovane soprano Ginevra Anghilante, studentessa del Conservatorio "G.F. Ghedini" di Cuneo. Accompagnarle al pianoforte sarà Lorenzo Martini, maestro collaboratore e musicista di grande sensibilità.

[Il pianista Lorenzo Martini]

La serata proporrà un programma variegato che include capolavori assoluti: l'Agnus Dei di Bizet, il Panis angelicus di Franck, brani da Gloria di Vivaldi, il Notturno di Respighi e l'Ave Maria di Bach-Gounod. Non mancheranno i canti natalizi tradizionali, da Adeste Fideles a Stille Nacht (Notte Silenziosa), fino al celebre Cantique de Noël di Adolphe Adam.

L'evento è organizzato dall'Associazione Culturale Territori in collaborazione con l'UAV (Universitatea Aurel Vlaicu di Arad) e il Museo Diocesano di Cuneo.

L'ingresso è libero fino a esaurimento posti, anche se è consigliata la prenotazione tramite Eventbrite:

https://www.eventbrite.it/e/armonie-per-la-nativita-tickets-1974978580098?aff=ebdsshsms&utm_share_source=search_android&sg=3136504cc0c0e676ed3f25e3996d80b5836b06980533bec024adafa4f7e3b06f60156557eab56154029d0008de5bfb624e04678a11e585bfeb698e3c529389a73cd10c550de05bc8914a604be2

Al termine del concerto, gli organizzatori offriranno ai partecipanti tisana e dolcetto, per prolungare l'atmosfera di convivialità e serenità natalizia.

Una serata dove la voce e il suono si fonderanno in un'unica preghiera collettiva, per celebrare insieme la bellezza e la pace del Natale.