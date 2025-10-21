Cuneo, domenica 26 ottobre apre il giardino autunnale di Villa Oldofredi Tadini

Lo spettacolo dei giardini storici con i colori dell’autunno è sempre affascinante e coinvolgente. Il giardino di villa Oldofredi Tadini a Cuneo è il più antico della città e risale all’inizio del 1600. Conserva ancora l’originale impianto seicentesco “alla francese” con viale centrale e disposizione simmetrica degli alberi e delle aree a verde. È ricco di alberi secolari e di rarità botaniche e sarà visibile insieme con gli interni della residenza.

La visita, guidata dai proprietari discendenti degli Oldofredi Tadini, comprende la cappella, con la reliquia del Beato Angelo Carletti ed i ricordi della Sindone di Torino, il piano nobile della casa, con la successione dei salotti arredati con mobili d’epoca e ricchi di cimeli risorgimentali, il primo piano con le camere da letto, e il giardino.

Villa Oldofredi Tadini si trova a Cuneo, frazione Cerialdo, in via Ercole Oldofredi Tadini 19.