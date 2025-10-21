"In cammino sulle Roe Marenche": sabato 25 a Pamparato si presenta il libro sulle antiche vie tra Piemonte e Liguria [FOTO]

Un nuovo volume per scoprire i tesori nascosti delle Roe Marenche, le antiche strade che dal Medioevo collegavano il Piemonte Meridionale con la Liguria di Ponente, da Savona a Nizza. Conosciute oggi come Vie del Sale per le attività outdoor che le hanno riscoperte, erano in realtà vie commerciali percorse da merci, eserciti, pellegrini e sapori – si pensi alla celebre bagna càuda.

Il libro "In cammino sulle Roe Marenche", opera del fotografo e ricercatore Roberto Croci con contributi di altri autori locali, offre per la prima volta una visione interregionale senza confini amministrativi, con oltre 540 immagini, 46 carte geografiche con way point GPS e la descrizione di almeno 25 siti quasi sconosciuti.

Il volume esplora le vie romane della pianura cuneese, i passi delle Alpi Marittime, la poco nota Via Sonia tra Vicoforte e Albenga (riscoperta dai fotografi Renato Bonfanti e Laura Dellavalle) e la rete stradale dell'Alta Langa verso Finale Ligure e Vado Ligure.

L'opera è edita da Araba Fenice Libri di Boves (sede operativa in Via Momigliano 7, Cuneo), con introduzione di Sebastiano Carrara, Presidente del Fondo Storico Alberto Fiore di Garessio.

Pamparato, nella Val Casotto delle Alpi Marittime, rappresenta un nodo fondamentale delle Roe Marenche e della Via Sonia. Proprio qui, sabato 25 ottobre alle ore 16, nella sala consiliare del Comune ospitata nel castello Cordero, la Biblioteca comunale organizza la presentazione del libro, per svelare le ricchezze storiche e paesaggistiche di questo territorio di confine.