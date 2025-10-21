Monticello d’Alba diventa “borgo d’arte”: weekend tra contemporaneo, storia e mistero

Il borgo di Monticello d’Alba si prepara a un fine settimana di grande suggestione in occasione del ponte di Ognissanti. Tra il 31 ottobre e il 2 novembre, il paese diventerà un punto di riferimento per gli amanti dell’arte, con eventi che animeranno il suo centro e il Castello.

L’iniziativa rappresenta un nuovo tassello di un mosaico avviato anni fa, che punta a trasformare Monticello in un museo a cielo aperto strizzando l’occhio, alla recente candidatura della vicina Alba a Capitale Italiana dell’arte contemporanea 2027.

Ad inaugurare questo speciale appuntamento sarà “Paraculissima Off”, un evento che si inserisce nel più ampio contesto di “Paraculissima - Tutta l’arte per tutti”, format ideato dall’Associazione Collicorrupi che promuove l’arte in forme non convenzionali e accessibili.

Sebbene l’edizione principale di “Paraculissima” si tenga in contemporanea a Settimo Torinese, la versione “Off” di Monticello d’Alba, che si affianca a quelle di Roma e Firenze, promette di portare nel borgo roerino uno spirito artistico vivace e innovativo.

Per Monticello d’Alba, l’apertura all’arte moderna, attraverso installazioni permanenti e temporanee, residenze d’artista ed eventi diffusi, non è una novità. Il progetto ha già visto la realizzazione di opere di artisti di fama come Valerio Berruti con “Frammenti”, Osvaldo Neirotti con “L’Inizio” e Sabrina Oppo con “Bosco delicato” nell’ambito di “Creativamente Roero”. A queste si aggiunge l’opera “Senso di direzione” di Jessica Carroll.

Accanto agli eventi artistici contemporanei, Monticello vanta anche un prezioso patrimonio storico e culturale. Tra i luoghi di rilievo si segnala la Cappella di San Ponzio, che custodisce affreschi risalenti alla fine dell’X secolo; una testimonianza di straordinario valore che dialoga idealmente con le nuove forme di espressione artistica.

In concomitanza con le iniziative culturali, il Castello di Monticello d’Alba, uno dei manieri medievali meglio conservati del Piemonte, si tufferà in un’atmosfera di mistero e divertimento per celebrare Halloween. L’associazione Turismo in Langa ha organizzato un ricco programma di eventi pensati per grandi e piccini. Inoltre, il territorio offre splendide opportunità outdoor: sentieri che attraversano colline e vigneti, percorsi naturalistici immersi nel paesaggio del Roero e scorci panoramici che arricchiscono l’esperienza di chi sceglie di visitare Monticello in queste giornate autunnali.

Il ponte di Ognissanti diventa quindi un’occasione imperdibile per visitare Monticello d’Alba, un borgo che sceglie di investire sulla cultura e sull’arte per proiettarsi nel futuro, senza dimenticare la propria ricca storia e le tradizioni. Un appuntamento che saprà soddisfare i gusti di un pubblico variegato, dagli appassionati di arte contemporanea alle famiglie in cerca di un’esperienza suggestiva e coinvolgente.

Cogliamo l’occasione per invitare eventuali artisti del territorio che desiderano esporre opere, che devono essere dichiaratamente ironiche e mai volgari, contattando all’indirizzo paraculissima@mostre.simplelogin.com

La mostra sarà aperta dalle ore 10.00 alle ore 18.00 il 31 Ottobre e il 1° e 2 Novembre presso il

Centro Incontro in Via Mario Nantiat 2 a Monticello d’Alba.