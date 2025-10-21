 / Eventi

Savigliano, il mito del vampiro da Dracula ai romanzi moderni

Giovedì 23 ottobre al Milanollo nuovo appuntamento di "SaLe": un viaggio tra folklore, superstizione e narrativa gotica. Ingresso libero

Un momento dell'incontro precedente di "SaLe"

Nuovo incontro nell'ambito di "SaLe-Savigliano Legge", il festival permanente della lettura promosso dall'Assessorato alla Cultura e realizzato dalla Biblioteca civica “L. Bàccolo” in collaborazione con l'associazione "Il Salotto". Giovedì 23 ottobre, alle 21, presso il ridotto del teatro Milanollo è in programma “Il mito del vampiro – dalla leggenda ai romanzi moderni”.

 

«In questo incontro – spiega l'assessore alla cultura Roberto Giorsinoesploreremo le origini della leggenda, dai racconti popolari alle prime apparizioni nelle opere letterarie, fino ai grandi classici come “Dracula” di Bram Stoker e “Il Vampiro” di John Polidori. Un viaggio tra folklore, superstizione e narrativa gotica, alla scoperta di come questa creatura immortale abbia attraversato i secoli evolvendosi fino a diventare un'icona della cultura contemporanea».

 

Ingresso libero fino ad esaurimento posti, senza necessità di prenotazione. L'appuntamento sarà arricchito da un momento conviviale a cura del Caffè Intervallo.

cs

