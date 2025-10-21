Straconi 2025: quest'anno si punta a raggiungere le 21mila presenze

Cuneo si prepara a vivere una nuova, entusiasmante edizione della Stracôni, in programma domenica 9 novembre.

Da oltre quarant’anni questa grande camminata popolare è molto più di un evento sportivo: è un momento di festa collettiva, di condivisione, ma soprattutto una straordinaria occasione per fare solidarietà concreta. Anche quest’anno, partecipare alla Stracôni significa camminare insieme per la città e per il territorio. Al centro di tutto c’è il pettorale solidale, il simbolo dell’impegno di ogni partecipante.

Con soli 5 euro, ognuno può contribuire attivamente al sostegno delle scuole e delle associazioni sportive locali, che ogni giorno promuovono inclusione, crescita e benessere per le nuove generazioni.

Il pettorale solidale è disponibile presso le scuole e le associazioni sportive aderenti. Un piccolo gesto che sostiene progetti sociali concreti e permette di sentirsi parte di una grande rete di solidarietà che abbraccia l’intera comunità.

L’obiettivo è raggiungere quest’anno le 21.000 presenze.

Nelle 42 edizioni precedenti, sono stati raccolti e redistribuiti oltre 1.800.000 euro, a dimostrazione di quanto un semplice passo possa generare un grande cambiamento.

Oltre a sostenere il territorio, chi partecipa riceve un gadget esclusivo firmato Robe di Viaggio, pensato per chi ama muoversi e scoprire il mondo. In più, potrà partecipare al concorso CamMinaeVinci, con premi in palio a gennaio 2026, tra cui una minicrociera e un volo andata e ritorno per Casablanca, offerto dall’Aeroporto di Cuneo.

Il pettorale dà inoltre diritto a uno sconto del 10% all’Ipercoop di Cuneo, valido dal 9 novembre al 31 dicembre, perfetto per affrontare lo shopping natalizio con un sorriso.

Non mancano promozioni riservate nei negozi partner, come Podio Sport, e la possibilità di prenotare in anticipo tutti gli Special Events dell’edizione 2025, grazie alla StracôniAppCard, l’app ufficiale gratuita che permette di gestire tutto in modo semplice e veloce. Anche il programma di quest’anno è ricchissimo: sabato 8 novembre si correrà la Michelin FastCûni, 10 km competitiva omologata FIDAL, mentre domenica 9 sarà il momento della tradizionale Stracittadina, aperta a tutti, e della Mongedog, per chi vuole condividere il percorso con il proprio cane.

Dal 7 al 9 novembre, Piazza Galimberti si animerà con CirCûnic, spettacoli di circo contemporaneo, danza e teatro fisico, che culmineranno ogni sera con coinvolgenti momenti di ballo collettivo. Tra gli appuntamenti da non perdere ci sono anche la Passeggiata Gourmet tra le Dimore Storiche e il laboratorio per bambini “Lanterna che brilli, lanterna che vai”, tutti prenotabili tramite app. Grazie alla collaborazione con Arenaways, sarà inoltre possibile raggiungere gratuitamente Cuneo in treno nei giorni 8 e 9 novembre mostrando il pettorale, su prenotazione e fino a esaurimento posti. Le iscrizioni sono aperte fino a giovedì 6 novembre su www.straconi.it