 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 21 ottobre 2025, 16:42

Successo a Manta per la gara nazionale di Ricerca Cinofila Ludico Sportiva FISC

Domenica 19 ottobre al Centro Cinofilo si sono sfidati numerosi binomi nelle categorie Microdog, Specialist e Chronos: clima di sportività e passione, con vittorie per Daniela Ribero, Riccardo Anglesio, Mattia Benati e Angela Sechi

Successo a Manta per la gara nazionale di Ricerca Cinofila Ludico Sportiva FISC

Domenica 19 ottobre si è svolta, presso il Centro Cinofilo di Manta,la gara di Campionato Nazionale di Ricerca Cinofila Ludico Sportiva FISC organizzata dall'associazione sportiva dilettantistica Cinotek.

Si sono visti avvicendarsi molti binomi,con cani di razza e non,di cui buona parte esordienti, iscritti nelle categorie Chronos(a tempo),Microdog A (riservata ai cani sotto i 35 cm al garrese),Specialist A (che comprende prove sia di ricerca che di obbedienza) e Specialist B (progressione della A con maggiori difficoltà ed esercizi).

Le ricerche sono state fatte lungo il fiume Po,in un clima sereno e di sana sportività; tutti i binomi hanno dimostrato un buon livello di preparazione.

Nella buona riuscita della competizione sono stati fondamentali i figuranti,che si sono nascosti e fatti cercare dai cani.

Classifiche

MICRODOG A 

1° Eccellente Daniela Ribero con Billy

SPECIALIST A 

1° Riccardo Anglesio con Decimo 

2° Mauro Ricca con Yaffa vom Vildav 

3° Carlo Bassino con Think Twice Old Flame 

SPECIALIST B

1° Mattia Benati con GB Stable Ester 

CHRONOS

1° Angela Sechi con Argo

2° Giorgia Agú con Diana

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium