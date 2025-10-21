Successo a Manta per la gara nazionale di Ricerca Cinofila Ludico Sportiva FISC

Domenica 19 ottobre si è svolta, presso il Centro Cinofilo di Manta,la gara di Campionato Nazionale di Ricerca Cinofila Ludico Sportiva FISC organizzata dall'associazione sportiva dilettantistica Cinotek.

Si sono visti avvicendarsi molti binomi,con cani di razza e non,di cui buona parte esordienti, iscritti nelle categorie Chronos(a tempo),Microdog A (riservata ai cani sotto i 35 cm al garrese),Specialist A (che comprende prove sia di ricerca che di obbedienza) e Specialist B (progressione della A con maggiori difficoltà ed esercizi).

Le ricerche sono state fatte lungo il fiume Po,in un clima sereno e di sana sportività; tutti i binomi hanno dimostrato un buon livello di preparazione.

Nella buona riuscita della competizione sono stati fondamentali i figuranti,che si sono nascosti e fatti cercare dai cani.

Classifiche

MICRODOG A

1° Eccellente Daniela Ribero con Billy

SPECIALIST A

1° Riccardo Anglesio con Decimo

2° Mauro Ricca con Yaffa vom Vildav

3° Carlo Bassino con Think Twice Old Flame

SPECIALIST B

1° Mattia Benati con GB Stable Ester

CHRONOS

1° Angela Sechi con Argo

2° Giorgia Agú con Diana