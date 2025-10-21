Moretta, serata di festa per l’apertura del 26° anno accademico dell’Unitre

Sabato 18 maggio l’Unitre di Moretta ha inaugurato il 26° anno accademico con una serata all’insegna del buonumore e della condivisione.

Nel Centro polifunzionale Cascina San Giovanni è andata in scena una divertente commedia dialettale proposta dalla compagnia teatrale ‘D’la Vila di Verzuolo’, accolta da un pubblico numeroso e partecipe che ha applaudito a scena aperta i bravissimi interpreti.

Tra gli attori anche due docenti dell’associazione: Ugo Rizzato, insegnante del corso di teatro, e Maddalena Giacosa, docente del coro polifonico. Un’occasione che ha saputo unire cultura, socialità e divertimento, valori fondanti dell’attività dell’Unitre.

La serata si è conclusa con un momento conviviale: un rinfresco di benvenuto per i numerosi associati presenti e per quanti vorranno unirsi alle attività nel nuovo anno accademico.

Durante la serata inaugurale era presente anche il sindaco Gianni Gatti, cui va il ringraziamento dell’associazione per la vicinanza e l’attenzione sempre dimostrate.

"La festa - dicono i referenti dell'Unitre - è stata velata da un momento di dolore: nel corso della serata è giunta la triste notizia di un incidente mortale che ha coinvolto un concittadino. Esprimiamo a nome della nostra associazione le più sentite condoglianze alla famiglia Barberis".

Ieri sera, lunedì 20 ottobre, nella sede dell’Unitre, si è riunito il Consiglio Direttivo e il tesoriere ha presentato la relazione sul bilancio 2024/2025, un appuntamento importante per la vita associativa.