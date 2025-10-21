 / Saluzzese

Saluzzese | 21 ottobre 2025

Moretta, serata di festa per l’apertura del 26° anno accademico dell’Unitre

Applausi e partecipazione per la commedia dialettale della compagnia “D’la Vila di Verzuolo”. Riunito Consiglio Direttivo con la presentazione del bilancio

Il Direttivo dell'Unitre di Moretta

Sabato 18 maggio l’Unitre di Moretta ha inaugurato il 26° anno accademico con una serata all’insegna del buonumore e della condivisione.

Nel Centro polifunzionale Cascina San Giovanni è andata in scena una divertente commedia dialettale proposta dalla compagnia teatrale ‘D’la Vila di Verzuolo’, accolta da un pubblico numeroso e partecipe che ha applaudito a scena aperta i bravissimi interpreti.

Tra gli attori anche due docenti dell’associazione: Ugo Rizzato, insegnante del corso di teatro, e Maddalena Giacosa, docente del coro polifonico. Un’occasione che ha saputo unire cultura, socialità e divertimento, valori fondanti dell’attività dell’Unitre.

La serata si è conclusa con un momento conviviale: un rinfresco di benvenuto per i numerosi associati presenti e per quanti vorranno unirsi alle attività nel nuovo anno accademico.

Durante la serata inaugurale era presente anche il sindaco Gianni Gatti, cui va il ringraziamento dell’associazione per la vicinanza e l’attenzione sempre dimostrate.

"La festa - dicono i referenti dell'Unitre -  è stata velata da un momento di dolore: nel corso della serata è giunta la triste notizia di un incidente mortale che ha coinvolto un concittadino. Esprimiamo a nome della nostra associazione le più sentite condoglianze alla famiglia Barberis".

Ieri sera, lunedì 20 ottobre, nella sede dell’Unitre, si è riunito il Consiglio Direttivo e il  tesoriere ha presentato la relazione sul bilancio 2024/2025, un appuntamento importante per la vita associativa.

