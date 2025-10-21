Iniziate le riprese di "7 anniversari": Cuneo per un mese sarà un set cinematografico

Hanno preso il via ieri, a Cuneo, le riprese di “7 anniversari”, lungometraggio diretto dalla giovane e talentuosa Sabrina Iannucci.

Un film sulla relazione e su quel numero sette che segna spesso la crisi. Ma sarà davvero così? Tra i protagonisti, Benedetta Porcaroli e Lorenzo Zurzolo, nei panni di Emma e Teo.

La città di Cuneo ancora una volta si presta ad ospitare la realizzazione di una pellicola per il grande cinema. Con un coinvolgimento di tutta la città, grazie alla presenza di ben 43 troupe, di numerosi truck e di numerose location, tra cui molte alcune abitaizoni private.

Un lavoro iniziato già diversi mesi fa, con la ricerca, appunto, degli appartamenti e dei locali per le riprese.

Tra questi lo studio di architettura Kuadra di piazza Boves, dove ieri sono state girate le primissime scene.

Oggi sono in corso le riprese al Corner, il locale di Vittorio Boselli all'angolo tra corso Dante e via Silvio Pellico, dove sono al lavoro decine di operatori e tecnici e dove oggi ci sarà spazio anche per numerose comparse.

Siamo andati a vedere entrambi i set. Ce ne saranno ancora molti, parte dei quali privati, in appartamenti e abitazioni selezionati dalla scenografa assieme all'assistente alla fotografia e alla stessa regista, venuta spesso a Cuneo per vedere personalmente la location.

Una bellissima occasione e un'altrettanto importante vetrina per la città, dove per circa un mese ci si potrà imbattere in macchine da presa, luci, pannelli, riflettori e microfoni. Nonché negli attori e nello staff. Oltre alla Porcaroli e a Zurzoli, ci sono anche la torinese Alma Noce e Valeria Bruni Tedeschi.

Il progetto è prodotto da Andromeda Film con Piano B Produzioni e sarà realizzato con il contributo del FESR Piemonte 2021- 20227 bando “Piemonte Film Tv Fund” e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.

Le riprese sono realizzate con la fattiva collaborazione della Città di Cuneo - coinvolta grazie alla Rete regionale di Film Commission Torino Piemonte e a seguito del protocollo d’intesa siglato con la Fondazione.



