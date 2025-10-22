A Piasco si accendono le luci del Natale: aperte le adesioni per i presepi lungo le vie del paese

A Piasco, appena conclusa la Sagra d’Autunno, si apre il tempo del Natale con l’avvio delle adesioni per i presepi lungo le vie del paese.

Anche quest’anno torna “Stradafacendo Natale”, l’iniziativa che da cinque anni trasforma le strade di Piasco in un suggestivo percorso di presepi all’aperto, realizzati con cura, passione e spirito di comunità dai cittadini.

“Nel 2024 – spiega la sindaca Stefania Dalmasso - erano stati allestiti oltre 150 presepi e più di 100 alberelli, segno di una partecipazione sempre crescente. L’invito è ora rinnovato a tutti: costruire un presepe visibile dalla via pubblica è un gesto semplice, ma significativo, per celebrare insieme le festività e rendere il paese ancora più accogliente”.

Le adesioni sono aperte fino al 9 novembre. La grande novità di questa edizione sarà l’esposizione, all’Ala della Pace, del prezioso presepe in case di pietra realizzato dal piaschese Giovanni Brugiafreddo, un’opera d’arte unica che arricchirà ulteriormente il percorso natalizio.

L’Amministrazione comunale sostiene con entusiasmo il progetto, che rafforza il senso di comunità, valorizza la creatività locale e rappresenta un’importante attrattiva turistica.

Il programma sarà arricchito da numerosi eventi collaterali. Concerto gospel del Rejoicing Gospel Choir il 13 dicembre presso la Sala Polivalente. Concerto d’arpe del 'Magich Arpe Ensamble' il 21 dicembre, sempre alla Sala Polivalente. Concerto di Natale il 4 gennaio nella chiesa parrocchiale, con grandi classici e canti multietnici.

Per informazioni e adesioni è possibile rivolgersi a: Elisa (“La Bottega di Elisa”), Monica (“Tabaccheria Tallone”), Simona (“La Cremeria”) e Marta (“Tabaccheria del Borgo”).