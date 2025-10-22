Azione porta a Mondovì "Diritto a stare bene": la proposta per una rete psicologica nazionale pubblica

Il benessere psicologico come diritto fondamentale sarà al centro di un incontro promosso da Azione. L'evento, intitolato "Diritto a stare bene - Una proposta per il benessere psicologico", si terrà domani, giovedì 23 ottobre, alle ore 21, presso il Centro Studi Monregalesi, Vicolo Monte di Pietà 1, a Mondovì. Sarà presentata la Proposta di Legge di Iniziativa Popolare per l'istituzione di una rete psicologica nazionale e pubblica, la cui campagna ha già superato le 50mila firme necessarie per la presentazione in parlamento.

L'iniziativa, promossa dal coordinamento cittadino di Azione Mondovì, mira a garantire supporto psicologico accessibile a tutti. Interverranno come relatori: Francesco Maesano, Giornalista TG1 e Coordinatore nazionale del comitato promotore "Diritto a stare bene". Daniela Ruffino, deputata e Segretaria regionale di Azione. Paolo Briatore, Psicologo responsabile dell'area autismo adulti dell'ASL CN1. Introdurrà l'evento Francesco Belgrano, Coordinatore Cittadino Azione Mondovì, e concluderà Giacomo Prandi, Segretario Provinciale Azione. L'evento sarà moderato da Claudio Bo, Giornalista e Direttore Piazza Grande. L'incontro è aperto al pubblico.