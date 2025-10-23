Angeli d’arte nel cuore di Cuneo: Domenico Olivero racconta il progetto “Angels of love” tra storia e spiritualità

Venerdì 24 Ottobre alle ore 16 presso XI Comandamento, in via Amedeo Rossi 25, si svolgerà un incontro con l'artista Domenico Olivero che parlerà degli angeli e del suo intervento artistico "Angels of love" dedicato alle tracce dell'affresco presente nella corte dell'antico complesso del Monastero dell'Annunziata, fondato a Cuneo tra il XV e il XVI secolo. Ingresso libero.
