Envie celebra l’autunno con la Castagnata e il Mercatino

Ritorna puntuale anche quest’anno, domenica 26 ottobre, uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno enviese: la “Castagnata e Mercatino”, manifestazione che da anni colora e profuma le vie del paese, trasformandole in un vivace ritrovo di tradizione, gusto e socialità.

L’evento, organizzato dall’associazione “I Argic”, presieduta da Davide Miretti, con il patrocinio del Comune di Envie, rappresenta un appuntamento classico del territorio, capace di richiamare non solo gli enviesi ma anche numerosi visitatori dai paesi vicini e oltre.

Per l’occasione piazza Don Bosio, chiusa al traffico, diventerà un grande teatro agreste dove i protagonisti saranno i profumi delle caldarroste ovvero i tradizionali “mondaj” e delle frittelle di mele, i colori delle zucche e dei prodotti locali, la musica e i balli occitani, ma anche la voglia di riscoprire un mondo genuino fatto di pane, formaggio, vino e convivialità contadina.

A partire dalle 9 del mattino, aprirà il mercatino con esposizione delle “cuse” (zucche) e dei prodotti del territorio, oltre a una mostra di trattori e mezzi d’epoca e a un’area con gonfiabili per bambini. Non mancheranno le spettacolari creazioni dal vivo degli scultori del legno Adam Kambi.

Dalle 11, spazio al secondo “Raduno Enviese Statico”, con macchine, microcar, api, moto e scooter, proposto dai giovani enviesi dopo il successo della prima edizione.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14, si proseguirà con magie per bambini e famiglie a cura del Mago Alby, il truccabimbi Egle, la premiazione delle zucche più pesanti e caratteristiche, e infine musica e balli occitani con il gruppo La Valada.

L’associazione “I Argic” rivolge infine un invito a tutti i produttori locali a partecipare esponendo i propri prodotti tipici. Per informazioni e adesioni: info@argic.it