"Gli infermieri sono l'ossatura del SSN": Icardi rilancia su formazione e assunzioni in Piemonte

Luigi Genesio Icardi, presidente della Commissione Sanità e Assistenza del Consiglio Regionale del Piemonte

“Gli infermieri rappresentano la vera ossatura del nostro Servizio Sanitario Nazionale: professionisti insostituibili che ogni giorno garantiscono assistenza, competenza e umanità nelle corsie ospedaliere, sul territorio e nei servizi di emergenza. Un’eccellenza italiana riconosciuta a livello europeo e non solo.”

Lo dichiara Luigi Genesio Icardi, presidente della Commissione Sanità e Assistenza del Consiglio Regionale del Piemonte, sottolineando l’impegno costante della Regione nella valorizzazione del ruolo infermieristico, figura sempre più autonoma e centrale in una sanità moderna e orientata alla persona.

“Il valore della formazione universitaria infermieristica garantisce un’assistenza di altissima qualità, come quella erogata dagli infermieri italiani, apprezzata in tutto il mondo. È fondamentale promuovere e sostenere, laddove possibile, lo sviluppo dei percorsi specialistici magistrali, che consentono di formare professionisti altamente qualificati. Attraverso tale formazione, il nostro Paese può contare su infermieri di straordinario valore, capaci di rispondere con competenza e responsabilità alle esigenze di salute dei cittadini.”

Il Piemonte, consapevole della carenza di personale infermieristico che interessa tutto il Paese, prosegue nel massiccio piano di assunzioni avviato durante il mandato di Icardi e attualmente portato avanti dall’assessore Riboldi.

“Solo investendo sul valore, sull’autonomia e sulla competenza degli infermieri – conclude Icardi – potremo garantire un Sistema Sanitario davvero vicino ai cittadini, efficiente e sostenibile. La Lega continuerà a essere al loro fianco, con azioni concrete e una visione chiara: sostenere e rafforzare chi ogni giorno si prende cura della salute dei cittadini.”