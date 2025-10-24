 / Cronaca

Cronaca | 24 ottobre 2025, 19:53

Nel pomeriggio doppio intervento dei Vigili del Fuoco a Guarene e Lesegno

In entrambi i casi non si sono registrati feriti gravi

(foto di repertorio)

Duplice intervento dei Vigili del Fuoco, nel pomeriggio odierno (intorno alle 17), a Guarene e Lesegno.

Nel primo caso la squadra di Alba è stata allertata in seguito ad un principio di incendio segnalato a bordo di un mezzo che trasportava vernici ed altro materiale. Nessun ferito: le fiamme sono state spente dal conducente prima ancora che arrivassero sul posto i soccorritori.

A Lesegno la squadra di Ceva ha operato per la messa in sicurezza di due veicoli scontratisi tra di loro, un mezzo pesante che trasportava pellet ed un'auto. Lievemente ferita la conducente dell'auto (codice bianco).

