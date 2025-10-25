Roaschia: l’attualità politica per chi vive in montagna

Si è tenuto oggi pomeriggio, sabato 25 ottobre 2025, alle ore 16, presso l’ex Confraternita di Santa Croce in via Timo Aime a Roaschia, il convegno dal titolo “L’attualità politica per chi vive in montagna”, promosso dai Comuni di Roaschia, Roccavione e Valdieri. Un’iniziativa nata dal desiderio di creare un momento di riflessione e confronto diretto sui principali temi politici, economici e sociali che influenzano la quotidianità dei territori montani, troppo spesso distanti dal centro delle decisioni ma sempre più protagonisti nel dibattito sul futuro delle aree interne.

A dare il benvenuto ai partecipanti sono stati i sindaci Bruno Viale (Roaschia), Paolo Giraudo (Roccavione) e Guido Giordana (Valdieri), promotori dell’iniziativa. Nelle loro parole, la volontà condivisa di valorizzare il ruolo delle comunità di montagna e di mantenere viva l’attenzione su temi fondamentali come i servizi essenziali, le infrastrutture, il lavoro e la sanità.

"Viviamo in territori che hanno molto da offrire, ma che hanno anche bisogno di essere ascoltati – ha sottolineato il sindaco di Roaschia, Bruno Viale –. Parlare di attualità politica qui significa guardare al futuro con consapevolezza, cercando insieme le risposte più adatte alle esigenze di chi vive in montagna".

A moderare l’incontro è stata l’avvocato Carla Sapino, consulente dell’organizzazione, che ha introdotto i vari relatori e guidato con equilibrio gli interventi, alternando momenti di analisi politica a spunti più concreti sul territorio.

Il primo intervento è stato affidato all’ing. sen. Giuseppe Menardi, che ha affrontato i temi di infrastrutture e sanità, due pilastri fondamentali per la sopravvivenza e la crescita delle comunità montane.

È seguito l’intervento dell’avv. Maurizio Paoletti, che ha affrontato con competenza e chiarezza i temi dell’immigrazione e della cittadinanza, questioni spesso percepite come lontane ma che toccano da vicino anche le valli alpine.

A chiudere la serie degli interventi tematici è stato Paolo Chiarenza, che ha posto al centro del suo contributo la rinascita della Provincia di Cuneo.

L’assessore regionale alla Montagna Marco Gallo ha espresso apprezzamento per l’iniziativa e per il ruolo attivo dei sindaci nel promuovere momenti di partecipazione e approfondimento. Gallo ha ricordato l’impegno della Regione Piemonte per sostenere i territori montani attraverso bandi, incentivi alle imprese locali e progetti di valorizzazione turistica e ambientale.

Tra il pubblico erano presenti anche l’onorevole Monica Ciaburro, il presidente di Confcommercio Cuneo Danilo Rinaudo, il sindaco di Roburent Emiliano Negro, il vicesindaco di Martiniana Po' Bruno Berardo con l'assessore Danilo Nasi e la consigliera comunale di Borgo San Dalmazzo Katia Manassero, testimonianza dell’interesse trasversale suscitato da un tema che unisce amministratori, associazioni di categoria e rappresentanti politici di vari livelli istituzionali.