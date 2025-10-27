Con il campione europeo Francesco Fontanelli è in arrivo a Cuneo la “Scuola di Magia... in allegria!”

“La magia non è solo spettacolo, è allenamento per mente e cuore.” È in arrivo a Cuneo, organizzata Villaggio Salute in occasione della Stracôni, niente meno che la “Scuola di Magia... in allegria!” per bambini e ragazzi.

Appuntamento in piazza Galimberti sabato 8 novembre, dalle ore 16 alle ore 17:30, con il campione europeo Francesco Fontanelli. Un’occasione davvero speciale per tutti i giovani curiosi di imparare i primi segreti dell’illusionismo, ma anche per dar loro l’esempio e la possibilità di credere nelle proprie capacità.

Classe 1999, Fontanelli ha iniziato sin da piccolo a fare illusionismo. Un’arte ed una bravura ereditate dal padre, anche lui prestigiatore, salendo per la prima volta su un palco a soli 7 anni. Nel 2021 si è aggiudicato il Primo Premio al FISM, i “Campionati Europei di Magia”, nella categoria “Cartomagia” venendo incoronato Miglior Mago d’Europa. Inoltre, membro della “Corte dei Miracoli” di Livorno, ha partecipato a trasmissioni come “I Fatti Vostri”, “I Soliti Ignoti” e “Italia’s Got Talent”, conquistando pubblico e critica.



Oltre alla magia, questo giovane e talentuoso artista studia Farmacia all’Università di Pisa e collabora con il Dipartimento di Psicologia di Firenze per esplorare il legame tra neuroscienze e illusionismo.

“La magia è per me meraviglia fin da quando sono piccino.- ci aveva raccontato lo scorso anno quando era stato protagonista della rassegna magica Sim Sala Blink al CineTeatro di Dronero - Ricordo che guardavo mio padre e sapevo che lui non conosceva soltanto i trucchi, ma era proprio un vero illusionista. Essere un vero illusionista significa fare della magia la realtà e viverla quotidianamente. E quando tu vivi quotidianamente un qualcosa, questo qualcosa non può che essere e far parte di te.”

Durante il laboratorio i bambini e ragazzi potranno scoprire i primi trucchi di cartomagia e illusionismo con un vero campione, imparare come stupire amici e familiari con semplici oggetti di tutti i giorni, ascoltare storie e curiosità dal mondo dei maghi e delle illusioni, metterti alla prova in giochi di destrezza e creatività, ed infine vivere la magia come un modo per credere in sé stessi, allenare la mente e divertirsi in compagnia.

IL BENESSERE AL CENTRO

Villaggio Salute è un’associazione di Promozione Sociale, una realtà no profit che promuove una maggior attenzione alla propria salute ed a quella dei propri cari, sia fisica, che emotiva e spirituale. Grazie a partner specializzati nel mondo della sanità, dello sport e della comunicazione, organizza eventi gratuiti con esperti di varie specialità, per diffondere la cultura della prevenzione attiva e dell’invecchiamento in salute: “L’obiettivo è sensibilizzare le persone sull'importanza della connessione mente-corpo e del benessere psicofisico, promuovendo un approccio alla salute globale e olistico.”

In tre anni Villaggio Salute ha consentito ad oltre 2.500 persone l'accesso a servizi gratuiti di cultura sanitaria, prevenzione e diagnosi precoce. Ha incontrato studenti, atleti e insegnanti, mettendo a disposizione il lavoro di medici e professionisti sensibili alle principali tematiche sociali, come disturbi dell'apprendimento, solitudine e isolamento dell'anziano, bullismo e discriminazione di genere.

L’evento organizzato è gratuito con donazione libera. I posti sono però limitati, pertanto è necessaria la prenotazione.Per maggiori informazioni: info@villaggiosalute.com