Ermanno Giraudo presenta «Il Giovane Remo»: un viaggio nel dopoguerra tra scoperta di sé e comunità

Venerdì 21 novembre alle ore 17:30, presso la Biblioteca Civica di Caraglio, Ermanno Giraudo presenterà il suo nuovo romanzo "Il Giovane Remo", un affascinante racconto di formazione che affonda le radici nel difficile periodo del secondo dopoguerra italiano, dialogando con l'assessore alla Cultura Silvia Pellegrino.

La storia protagonista segue un giovane nobile torinese abbandonato dai genitori per un anno, che si ritrova immerso in un ambiente ospitale e quasi magico. Tra antichi mestieri, la scuola di un tempo e il calore di una famiglia e una comunità unita, il giovane Remo scopre se stesso e il senso della propria esistenza, trovando la direzione da seguire nella vita.

L'autore cuneese, nato nel 1965, è prolifico narratore e firma di romanzi come "Isacco e le tredici stelle di David", "Il proiezionista", "Leo e la voce del mare", "La mosca cieca" e "Tony e Katia nel Far West". Oggi dialogherà con Silvia Pellegrino, Assessore alla Cultura del Comune di Caraglio, in un confronto dedicato ai temi della formazione personale e del ruolo della comunità.

L'ingresso è libero e senza prenotazione.