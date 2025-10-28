Halloween in Casa Francotto: venerdì 31 ottobre visita a Busca sotterranea

La rassegna espositiva, inaugurata lo scorso 11 ottobre 2025 a Palazzo Salmatoris alla presenza di numerose autorità, curata dalla dottoressa Cinzia Tesio e organizzata da Monviso Arte APS e Cherasco Eventi ha riscosso buona partecipazione nei primi weekend di apertura. L’esperimento di una mostra su due sedi, frutto della collaborazione le Città di Busca e Cherasco, sta funzionando e trova risposte molto positive da parte dei numerosi visitatori.



Casa Francotto, come da tradizione, propone in abbinamento alla mostra una serie di attività collaterali.



Venerdì 31 ottobre 2025, in occasione della festività celtica di Halloween, sarà infatti possibile visitare i luoghi sotterranei della città di Busca con accompagnatore. Ritrovo in Casa Francotto alle ore 16,30 e alle ore 19,30. Si consiglia di avere con sé una torcia.



Il programma prevede poi per domenica 30 novembre 2025 la visita alla Collezione di arte contemporanea “La Gaia”.



Prenotazione obbligatoria per ciascun evento collaterale al 371 542 0603 oppure scrivendo una mail a info@casafrancotto.it (orario di segreteria lunedì – domenica dalle 14 alle 18)

Tutti gli eventi prevedono un biglietto unico: 12€ (NON sono previste riduzioni per questioni organizzative)

GRATUITO per gli under 16.



Sono previste, su prenotazione, visite guidate (incluse nel costo del biglietto) all’interno del percorso ogni domenica pomeriggio.

Per informazioni ulteriori sull’evento espositivo si consiglia di consultare il sito dedicato: https://sbampopart.it/

Gli orari

Casa Francotto (Busca)

Venerdì 15,30 – 18,30

Sabato 10-12 / 15,30 – 18,30

Domenica e festivi 10-12,00 / 14,30 – 18,30

Segreteria: 371 542 0603 / info@casafrancotto.it

Palazzo Salmatoris (Cherasco)

Mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 9,30-12,30 / 14,30 – 18,30

Domenica e festivi 9,30- 12,30 / 14,30 -18,30

Ufficio turistico: 0172 427050 – cherasco.eventi@comune.cherasco.cn.it