Inaugurato “Arcipelago”: 500 persone hanno accolto il nuovo circolo Arci nel cuore di Cuneo



Circa 500 persone hanno visitato domenica il nuovo circolo Arcipelago, in occasione dell'inaugurazione, in una villa nascosta all’interno di un cortile di fronte al piazzale della stazione, in Corso Giolitti 31.

Una giornata di festa che ha superato ogni aspettativa: tra i e le partecipanti tante le persone giovani, famiglie, pensionati, vicine e vicini di casa, volti noti del mondo dell’associazionismo e della politica cuneese.



L’aspetto che più ha colpito le persone organizzatrici è stata la partecipazione autentica e generosa delle persone: all’invito di portare qualcosa da condividere per la merenda comune, tantissimi hanno risposto portando cibo e bevande.

Un gesto semplice ma significativo, che ha restituito l’immagine di ciò che Arcipelago vuole essere: uno spazio dove la condivisione, il dono e la solidarietà sono un valore fondativo, dove si costruisce comunità partendo da gesti concreti. Segno che il progetto, nato da un gruppo di 25 socie e soci fondatori che negli ultimi mesi hanno lavorato insieme, è riuscito a coinvolgere cittadini e cittadine che si stanno avvicinando al circolo con spirito di volontariato, proponendosi per la gestione, l’apertura degli spazi e l’organizzazione di eventi. Alcune persone provenienti da città dove i circoli ARCI sono diffusi si sono mostrate volenterose di supportarne uno nascente a Cuneo.

A confermare l’importanza di questa nuova realtà nel panorama piemontese è stata la presenza del presidente nazionale di Arci, Walter Massa, che si è persino tesserato ad Arcipelago per l'annualità 2025–2026. Durante il dialogo con la vicepresidente Valentina Zenga, Massa ha sottolineato il valore di esperienze come questa nei capoluoghi di provincia: luoghi capaci di generare non solo cultura, ma anche relazioni, mutualismo e nuove forme di partecipazione civica.



L’inaugurazione è stata anche l’occasione per presentare gli esiti della mostra “No war nowArt”, aperta nei giorni precedenti: la vendita delle opere donate da artisti e cittadini ha permesso di raccogliere una cifra significativa che sarà destinata a sostenere Emergency.



Molto partecipato l’incontro con Martina Marchiò, coordinatrice medica di Medici Senza Frontiere a Gaza, che ha dialogato con Sara Doronzo condividendo la propria esperienza diretta e riflessioni sulla situazione attuale in Palestina. La giornata si è conclusa con un brindisi offerto dal birrificio Kauss, che è oggi un prodotto proposto dalla mescita di Arcipelago.



Il circolo ARCI si prepara ora all’apertura quotidiana, alla costruzione di una rete territoriale stabile e a una riflessione condivisa sulla sostenibilità economica del progetto. Nelle prossime settimane il circolo sarà aperto pomeriggio e sera grazie alla disponibilità volontaria di chi vorrà dare una mano, vi invitiamo a seguirci per conoscere gli orari precisi!

Chiunque desideri contribuire o affiliarsi — singoli, gruppi o associazioni in cerca di uno spazio per riunioni ed eventi — può contattare Arcipelago attraverso i suoi canali social o all’indirizzo mail arcipelagocuneo@gmail.com. Si accettano anche donazioni, giochi da tavolo, libri, qualsiasi cosa si pensi possa essere utile, ma soprattutto tempo e energie per garantire un'apertura del circolo ampia e continua! L’obiettivo è quello di costruire insieme un luogo inclusivo, collaborativo e complementare alle realtà già esistenti, per rispondere con efficacia ai bisogni della città e del territorio.



Arcipelago nasce per unire isole, non per crearne di nuove. È un esperimento di cittadinanza attiva, di partecipazione e di cura reciproca, che vuole crescere insieme a chi lo abiterà.

Lo staff di ARCIpelago