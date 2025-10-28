Clavesana, la minoranza tuona: "Carenza di personale, mancate risposte in consiglio e quali progetti per il futuro?"

Dopo 16 mesi di attività la minoranza di Clavesana traccia un bilancio

"Lo facciamo - scrivono i consiglieri Debora Ferrua, Luigi Gallo, Mauro Peirano - innanzitutto per rispetto verso quella parte significativa di clavesanesi che ci ha accordato la propria fiducia nel giugno 2024, ma anche per informare tutti i cittadini che, pur avendo sostenuto la lista guidata da Bruno Terreno, oggi faticano a individuare una chiara linea politico- amministrativa da parte dell’attuale maggioranza".

Tra le criticità sollevate dalla minoranza gestione del personale all'interno del Comune.

"A nostro avviso, la criticità più evidente è rappresentata dal vuoto di organico che si è venuto a creare in poco più di un anno - dicono dalla minoranza -sono venute a mancare due figure fondamentali per la gestione amministrativa: l’ufficio Ragioneria e l’ufficio Tributi, mentre il numero dei cantonieri si è ridotto da due a uno e il segretario comunale è stato sostituito ben quattro (forse cinque) volte in soli sedici mesi. Queste circostanze sollevano domande legittime: come è possibile, in assenza di uffici chiave come Ragioneria e Tributi, garantire un funzionamento corretto e puntuale dell’attività amministrativa? E, più concretamente, come si possono assicurare ai cittadini servizi essenziali di assistenza in materia di tributi locali o altri oneri comunali?

Ci chiediamo inoltre cosa intenda fare il Sindaco per fronteggiare tale situazione: ritiene che si tratti di un’emergenza? Intende ricorrere a operatori esterni? E, se sì, come pensa di garantire la qualità del servizio senza gravare eccessivamente sullecasse comunali?

Un discorso analogo riguarda la figura del Segretario comunale, garante della regolarità e della legittimità dell’azione amministrativa, nonché unico presidio tecnico-giuridico nei piccoli Comuni come il nostro.

Perché il numero di ore di servizio del Segretario prima di dieci ore settimanali è stato ridotto ad un’ora? Il Sindaco intende forse far ricorso a servizi esterni anche in questo ambito? E infine: perché i Segretari comunali sembrano non voler accettare l’incarico a Clavesana?".

Il gruppo di minoranza segnala poi ulteriori problematiche, in relazione all'attività all'interno del consiglio comunale: "Da oltre quattro mesi - spiegano - attendiamo risposta a diverse interrogazioni presentate il 1° luglio scorso in qualità di minoranza. Non solo non abbiamo ricevuto alcuna risposta, ma il Consiglio comunale non viene convocato da mesi, e a oggi non risulta fissata alcuna prossima seduta. Tra le interrogazioni presentate vi è quella riguardante la difesa arginale della frazione Gerino, un tema di grande rilevanza per la sicurezza del territorio e per la comunità clavesanese. Il nostro timore è che, per inerzia amministrativa, si rischi di perdere i fondi già stanziati, che potrebbero essere dirottati altrove, lasciando Clavesana senza alcun intervento concreto. Chiediamo quindi al Sindaco di chiarire se l’amministrazione intenda realmente promuovere il progetto di salvaguardia del territorio o se, al contrario, intenda lasciar cadere questa opportunità".

"Infine - concludono - , non risulta che l’attuale amministrazione abbia in programma nuove opere pubbliche sul territorio. Ci domandiamo: davvero il nostro Comune non ha bisogno di interventi in ambito urbanistico o ambientale? Sarebbe auspicabile conoscere se la Giunta abbia in mente iniziative concrete per il futuro della nostra comunità. Ad oggi, constatiamo soltanto la prosecuzione di lavori avviati e finanziati dalla precedente amministrazione, come il consolidamento del ponte Madonna Neve/Gerino, o di opere gestite da altri enti, come il recupero del ponte presso gli impianti sportivi, di competenza della Provincia di Cuneo. La nostra intenzione non è quella di polemizzare, ma di esercitare in modo trasparente e costruttivo il ruolo di controllo e vigilanza che la legge affida alla minoranza. Ci auguriamo che il Sindaco e la sua squadra vogliano fornire ai cittadini le risposte dovute e dimostrare, con i fatti, la volontà di amministrare Clavesana con competenza e senso di responsabilità".