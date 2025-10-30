La monregalese Adele Gesso è la prima donna in sedia a rotelle a diventare pilota di mongolfiere

Un esempio di resilienza e determinazione. Questo è Adele Gesso, assessore di Niella Tanaro, già vice ispettore della Polizia di Stato, premiata a Dubai in occasione del “World police summit committee” lo scorso maggio (leggi qui), che ora è diventata la prima donna in sedia a rotelle a ottenere il brevetto di pilota di mongolfiere.

Un sogno diventuo realtà e già maturato, lo scorso gennaio, quando in occasione del Raduno Aerostatico dell'Epifania a Mondovì, aveva scoperto insieme al noto pilota Giovanni "John" Aimo, una cesta progettata appositamente per permette alle persone su sedia a rotelle di godere dell’emozione del volo in mongolfiera (leggi qui).

La vita di Adele è cambiata il 16 settembre del 1996 quando una pattuglia della Polizia stradale di Cherasco, in servizio sull'autostrada Torino - Savona, venne chiamata per un intervento, ma durante la corsa l'auto finì contro il guardrail. A bordo c'erano il viceispettore Adele Gesso e l'agente Emanuele Peruzzi. Il bilancio è pesantissimo: entrambi subiscono gravi lesioni, lottano per la vita e Adele rimane paralizzata.

Di qui un lungo percorso di lotta e determinazione: costretti a lasciare la divisa, iniziano a lavorare nel reparto amministrativo ed entrambi vengono iscritti nel “Ruolo d’Onore” con la qualifica di agenti della Polizia di Stato.

"Realizzo un sogno - dice Adele -, ma allo stesso tempo vorrei trasmettere un messaggio che parla di resilienza, voglia di mettersi in gioco nonostante le difficoltà, fermezza. Continuerò a fare formazione sulla sicurezza stradale, ora con una motivazione in più grazie a questa iniziativa. Sono grata alla Confcommercio perché posso contare sull’ apporto di un’istituzione con cui condividere aspetti importanti che hanno a che fare anche con la qualità della vita".

