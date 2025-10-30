 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 30 ottobre 2025, 08:26

A Chiusa di Pesio torna “Un prosecco per Dante”

La seconda edizione dell'evento dedicato alla memoria di Dante Miele, storico fondatore e a lungo titolare dell’omonima carrozzeria

A Chiusa di Pesio torna “Un prosecco per Dante”

Sabato 1° novembre a Chiusa di Pesio torna “Un prosecco per Dante”, l’evento giunto alla seconda edizione dedicato alla memoria di Dante Miele, storico fondatore e a lungo titolare dell’omonima carrozzeria a Chiusa di Pesio, nonché grande appassionato di motori.

A partire dalle 13, Via Roma ospiterà l’esposizione di auto da rally, moderne e storiche, aperta a tutti gli appassionati e ai curiosi. Dalle 14:30 alle 17, le vetture sfileranno lungo Via Canavero, regalando spettacolo e adrenalina in un pomeriggio dedicato alla passione automobilistica. Il rientro in Via Roma è previsto per le 17:30, dove la giornata si concluderà con un aperitivo conviviale e un brindisi in ricordo di Dante. 

L’appuntamento è curato con affetto dai figli Roberto, Riccardo e Massimo.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium