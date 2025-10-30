Sabato 1° novembre a Chiusa di Pesio torna “Un prosecco per Dante”, l’evento giunto alla seconda edizione dedicato alla memoria di Dante Miele, storico fondatore e a lungo titolare dell’omonima carrozzeria a Chiusa di Pesio, nonché grande appassionato di motori.

A partire dalle 13, Via Roma ospiterà l’esposizione di auto da rally, moderne e storiche, aperta a tutti gli appassionati e ai curiosi. Dalle 14:30 alle 17, le vetture sfileranno lungo Via Canavero, regalando spettacolo e adrenalina in un pomeriggio dedicato alla passione automobilistica. Il rientro in Via Roma è previsto per le 17:30, dove la giornata si concluderà con un aperitivo conviviale e un brindisi in ricordo di Dante.

L’appuntamento è curato con affetto dai figli Roberto, Riccardo e Massimo.