Babbi Natale di corsa per Saluzzo nel giorno di Santo Stefano

Nella mattinata di ieri, venerdì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, Saluzzo si è colorata di rosso con la tradizionale “Corsa dei Babbi Natale”, appuntamento ormai consolidato e molto atteso dagli appassionati di running.

La partenza è avvenuta puntualmente alle 10, sotto l’albero di Natale allestito sul rialzo di piazza Garibaldi, con la scenografica presenza della slitta di Babbo Natale.

Un contesto festoso, reso ancora più piacevole dal meteo: la pioggia ha infatti concesso una tregua proprio a inizio mattinata, permettendo lo svolgimento dell’iniziativa senza disagi.

Circa una trentina di partecipanti, tra donne e uomini, di diverse età hanno indossato il caratteristico cappello di Babbo Natale e, con le scarpe da running ai piedi, hanno affrontato un percorso di circa 8 chilometri lungo le vie della città.

Una corsa che unisce sport e convivialità, inserendosi nel solco di una tradizione nata alcuni anni fa.

Se in altre località il 26 dicembre è sinonimo di “cimenti” nelle acque gelide dei mari o dei fiumi, a Saluzzo si sceglie invece di correre, magari anche per smaltire i bagordi delle festività natalizie, mantenendo vivo lo spirito di aggregazione e buonumore.