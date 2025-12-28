"Sinergia d'Arti" incanta il Politeama di Bra: tutto esaurito per lo spettacolo di danza, pittura e poesia

Domenica 21 dicembre presso il prestigioso Teatro Politeama Boglione di Bra, è andato in scena l'evento artistico-culturale "Sinergia d'Arti" che ha fatto registrare il tutto esaurito.

Un vero e proprio successo di pubblico e critica, dove lo "spettatore" è stato trasportato in un magico scenario dentro il quale la danza, la pittura, la scrittura e la musica si sono fusi in un connubio d'arti eccezionale.

La prima parte della serata ha visto svolgersi il vero e proprio saggio di Natale della scuola Arte Danza di Donatella Poggio con i suoi allievi e allieve.

Nella seconda parte dello spettacolo invece è andato in scena l'evento artistico "Sinergia d'Arti".

Le splendide coreografie sono state realizzate dalla coreografa e direttrice Donatella Poggio della scuola Arte Danza di Bra assieme ad Elena e Vittoria Morino e Melissa Marangon, insieme alle danzatrici e i ballerini della scuola Arte Danza, arricchite dalla preziosa partecipazione di Gaia Triacca e Andrea Carozzi della Eko dance project di Pompea Santoro di Torino.

Sullo sfondo sono state proiettate le splendide opere pittoriche degli artisti braidesi Franco Gotta e Francesca Semeraro e prima di ogni coreografia veniva letto un aforisma dello scrittore e aforista internazionale Fabrizio Caramagna, anche lui presente in sala.

Lo scrittore di Bra Pino Berrino, nella veste di presentatore, all'inizio dello spettacolo, ha introdotto il connubio tra le Arti e gli artisti.

Presente in sala anche il vicesindaco di Bra e assessore alla cultura Biagio Conterno, che a fine spettacolo ha espresso le sue congratulazioni per questo evento artistico e ha portato i saluti da parte di tutta l'amministrazione comunale.