Govone saluta Rita Cuniberto, scomparsa a 102 anni

Govone si stringe alla famiglia di Rita Cuniberto, vedova Ruella, mancata all’età di 102 anni, circondata dall’affetto dei suoi cari. Ne danno il doloroso annuncio i figli Giusto con Carla, Rosanna con Elio, Luciano con Franca, i nipoti Chiara, Silvia, Elisa, Simona, Irene, pronipoti e parenti tutti.

Lo scorso 10 aprile 2023, Rita aveva festeggiato i 100 anni insieme alla sua famiglia, ricevendo la visita dell'allora sindaco Elio Sorba e del governatore Alberto Cirio, insieme a una targa di auguri. In quell’occasione aveva raccontato il suo segreto di longevità: “Mi piace molto leggere, ma soprattutto mi mantiene giovane l’affetto dei nipoti e dei pronipoti”.

Il Santo Rosario sarà recitato domenica 2 novembre alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di San Secondo a Govone.

I funerali saranno celebrati lunedì 3 novembre, nella stessa chiesa, con partenza dalla casa dell’estinta alle 10.10 e funzione alle 10.30.