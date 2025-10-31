 / Cronaca

Cronaca | 31 ottobre 2025, 15:10

Govone saluta Rita Cuniberto, scomparsa a 102 anni

Nel 2023 aveva festeggiato i suoi 100 anni e aveva ricevuto una targa anche dal governatore Cirio. I funerali saranno celebrati lunedì 3 novembre nella chiesa di San Secondo

Govone saluta Rita Cuniberto, scomparsa a 102 anni

Govone si stringe alla famiglia di Rita Cuniberto, vedova Ruella, mancata all’età di 102 anni, circondata dall’affetto dei suoi cari. Ne danno il doloroso annuncio i figli Giusto con Carla, Rosanna con Elio, Luciano con Franca, i nipoti Chiara, Silvia, Elisa, Simona, Irene, pronipoti e parenti tutti.

Lo scorso 10 aprile 2023, Rita aveva festeggiato i 100 anni insieme alla sua famiglia, ricevendo la visita dell'allora sindaco Elio Sorba e del governatore Alberto Cirio, insieme a una targa di auguri. In quell’occasione aveva raccontato il suo segreto di longevità: “Mi piace molto leggere, ma soprattutto mi mantiene giovane l’affetto dei nipoti e dei pronipoti”.

Il Santo Rosario sarà recitato domenica 2 novembre alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di San Secondo a Govone.
I funerali saranno celebrati lunedì 3 novembre, nella stessa chiesa, con partenza dalla casa dell’estinta alle 10.10 e funzione alle 10.30.

d.v.

