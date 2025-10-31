Imperia, maxi operazione antidroga: tre fermi e otto perquisizioni tra Italia e Francia

La Polizia della della provincia di Imperia ha inferto un nuovo duro colpo al traffico di stupefacenti nell'estremo Ponente. All’alba di martedì scorso, la Squadra Mobile della Questura ha eseguito tre fermi di indiziato di delitto e otto perquisizioni tra Imperia, Sanremo, Asti e la città francese di Mentone, nell’ambito di una vasta operazione antidroga coordinata dalla Procura della Repubblica.

L’indagine, avviata nel marzo scorso, è nata da un controllo effettuato durante un servizio mirato al contrasto del crimine diffuso. Gli agenti notarono un sospetto scambio di materiale tra due persone e decisero di intervenire. Uno degli indagati, residente ad Asti, venne trovato in possesso di circa 60 mila euro in contanti, nascosti in una scatola di cotechino. Una somma che, secondo gli inquirenti, rappresentava il pagamento per la cessione di tre chilogrammi di cocaina. Gli approfondimenti investigativi hanno consentito di individuare un presunto sodalizio criminale dedito al traffico e allo spaccio di cocaina, hashish e marijuana, con ramificazioni fino in Francia. Al vertice della rete ci sarebbe un uomo residente a Sanremo, coadiuvato dagli altri due fermati e da ulteriori indagati.

Durante le perquisizioni, realizzate con il supporto di un’unità cinofila della Questura di Genova – guidata dal cane antidroga “Leone” – e con la collaborazione della Polizia Scientifica, del Commissariato di Sanremo, delle Squadre Mobili di Genova, Savona e Cuneo, del Reparto Prevenzione Crimine della Liguria e della Polizia francese, sono stati sequestrati droga, dispositivi elettronici e documentazione ritenuta utile alle indagini. I tre fermati sono stati trasferiti nelle carceri di Sanremo, Imperia e Alessandria. Il 31 ottobre l’Autorità giudiziaria ha convalidato i provvedimenti restrittivi. Le indagini proseguono allo scopo di ricostruire l’intera rete di complicità e verificare ulteriori responsabilità.