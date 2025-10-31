Incendio nella notte a Genola, tetto in fiamme in un condominio

Momenti di paura nella notte tra giovedì 30 e venerdì 31 ottobre a Genola, dove intorno all’una è scoppiato un incendio che ha interessato il tetto di una palazzina di tre piani in via Guglielmo Marconi.

Le fiamme, già alte al momento dell’arrivo dei soccorsi, hanno distrutto circa 70-80 metri quadrati di copertura.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti da Levaldigi, Cuneo, Savigliano e Fossano, che hanno lavorato a lungo per domare il rogo e mettere in sicurezza l’edificio. Durante le operazioni di spegnimento, l’intero condominio è stato evacuato in via precauzionale.

Gli appartamenti sottostanti non hanno riportato danni strutturali, anche grazie ai solai che hanno fatto da barriera tra le fiamme e gli interni. Terminato l’intervento, i residenti hanno potuto far ritorno nelle proprie abitazioni. Fortunatamente non si registrano feriti.