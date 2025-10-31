Racconigi si racconta: i personaggi illustri che hanno onorato la città

Proseguono gli appuntamenti autunnali proposti dal Comune di Racconigi in collaborazione con l'Ufficio Turistico. Domenica 9 novembre la visita in calendario si concentra sulle figure di Racconigesi che hanno fatto onore alla loro città in vari campi, attraverso una passeggiata affascinante nel cuore del centro storico.

La camminata propone l'incontro con personaggi di spicco che hanno contribuito alla storia locale e nazionale: rivoluzionari, politici, scrittori, industriali, beati e artisti prenderanno vita durante il percorso.

Tra i protagonisti figurano pittori come Giuseppe Augusto Levis, racconigese d'adozione, e Carlo Sismonda, al quale oggi è dedicata una pinacoteca. Sul versante politico si incontrano personaggi come Michelangelo Castello, grande amico e collaboratore di Camillo Cavour, e Giovan Battista Imberti, deputato e industriale della seta.

La seta ha rappresentato un settore fondamentale per lo sviluppo economico di Racconigi: famiglie come i Franzero e i Manissero hanno guidato questa prosperità. Merita una menzione speciale Angelo Spada, vassallo, mecenate per l'arte e promotore di assistenza sociale, figura alla quale Racconigi deve molto del suo patrimonio culturale e civile.

La figura dell'importante concittadina Caterina de Mattei riceverà solo un cenno in questa occasione, poiché sarà oggetto di un appuntamento speciale domenica 16 novembre, quando una passeggiata dedicata esplorerà in profondità la storia di questa beata ed eretica.

Il ciclo di visite del 2025 si chiuderà in dicembre con un doppio appuntamento dedicato ai piaceri della tavola, un'anticipazione in vista della Fiera di Santa Lucia e delle celebrazioni natalizie, per scoprire anche le tradizioni culinarie racconigesi.

Domenica 09 novembre: Passeggiata "Illustri Racconigesi" ore 14:45 – Costo 5 € (gratuito minori di 7 anni)

Domenica 16 novembre: Passeggiata "Caterina de Mattei beata ed eretica" ore 14:45 – Costo 6 € (gratuito minori di 7 anni)

Prenotazioni obbligatorie: Ufficio Turistico di Racconigi – Conitours, tel. 0171696206 , email info@cuneoalps.it , sito https://www.cuneoalps.it