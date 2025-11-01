Terza chiusura in un anno, il Prestige Shisha Bar getta la spugna

In seguito alla rissa del 25 ottobre, per il Prestige Shisha Lounge Bar di piazza Boves arriva l'ennesima chiusura: 45 giorni di stop. È la terza volta nel 2025 che la Questura dispone i sigilli al locale, dopo i provvedimenti di febbraio (15 giorni) e maggio (30 giorni). Il questore Carmine Rocco Grassi ha firmato la sospensione fino al 14 dicembre per "disordini ricorrenti e frequentazioni da parte di soggetti pregiudicati".

I titolari, che al momento della notifica hanno comunicato alla Polizia amministrativa l'intenzione di chiudere definitivamente l'attività, hanno inviato alla nostra redazione una lettera in cui espongono la loro versione dei fatti e la loro posizione sulla vicenda. La pubblichiamo integralmente:

"In seguito a un recente episodio avvenuto venerdí 24 ottobre alle 22:30 circa in piazza Boves, è emersa una situazione che solleva preoccupazioni riguardo l'efficacia delle forze dell'ordine nel gestire problemi di ordine pubblico. Un soggetto in evidente stato di ebbrezza è stato individuato e, anziché essere allontanato o sottoposto a misure più severe, è stato semplicemente lasciato andare con un verbale in mano,a questo punto inutile. Questo ha portato a una continuazione del suo comportamento molesto, perché dopo pochi minuti si é presentato al piano -1 importunando le persone presenti, provocando una nuova violenta lite.

Quando è giunta una nuova pattuglia, il soggetto è stato nuovamente identificato ma gli altri coinvolti si sono rapidamente dileguati, lasciando la situazione irrisolta.

È frustrante constatare che, nonostante il nostro locale non fosse direttamente coinvolto, siamo noi a subire le conseguenze di tale inefficacia.

Siamo usciti dal nostro locale per cercare di placare gli animi, abbiamo sollecitato diverse persone a contattare le forze dell'ordine, e ci è stato comunicato che già avevano provveduto a intervenire. Infatti, dopo soli cinque minuti, la pattuglia si è presentata. Nonostante i nostri sforzi per gestire la situazione e garantire la sicurezza, il risultato è stato un'ulteriore chiusura del nostro locale, l'ennesima decisione ingiusta.

È frustrante vedere che, nonostante i nostri tentativi di collaborare e risolvere i problemi, siamo sempre noi a pagarne le conseguenze. Questa situazione ci penalizza ulteriormente, rendendo difficile lavorare in un ambiente tranquillo e sereno. È fondamentale trovare un modo per affrontare efficacemente questi problemi, senza che a farne le spese siano sempre gli stessi.

Dopo questa ingiustizia, ci troviamo costretti a prendere una decisione difficile: chiudere definitivamente le porte del Prestige Shisha Bar. Nonostante i nostri sforzi per creare un ambiente accogliente e sicuro, le continue penalizzazioni e l'incertezza ci hanno portato a questa triste conclusione. È un passo che non avremmo mai voluto compiere, ma ci rendiamo conto che non possiamo più affrontare una situazione così insostenibile. Vogliamo ringraziare tutti i nostri clienti e amici che ci hanno sostenuto in questo viaggio. La chiusura del nostro locale rappresenta una grande perdita, non solo per noi, ma anche per quella parte della comunità che ci ha sempre accolto."