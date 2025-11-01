A Monticello d'Alba arriva "Aglio&Vin", la festa della bagna caoda che unisce la comunità

"Si vede che vi divertite nel fare le cose". È questa l'osservazione di un amico che gli organizzatori di "Aglio&Vin" ricordano con orgoglio, perché racchiude l'essenza stessa della manifestazione che venerdì 15 novembre animerà la frazione Casà di Monticello d'Alba.

L'evento nasce da un desiderio semplice ma profondo: quello di essere comunità. "Portare avanti 'Aglio&Vin' è veramente un condividere, un aiutarci, un decidere insieme – spiegano i promotori dell'iniziativa – A volte ci stanchiamo, qualche momento diventa anche teso per la preoccupazione che tutto vada bene, ma il divertimento e lo spirito di collaborazione sono alla base di tutto".

Le vere ragioni che hanno dato vita a questa festa sono infatti la voglia di conoscersi tra frazionisti, di trascorrere del tempo insieme serenamente, valorizzando le capacità di ciascuno. "E se poi tutto questo diventa anche un modo per valorizzare il nostro territorio, le nostre tradizioni e la nostra cultura, ben venga", aggiungono gli organizzatori.

La serata del 15 novembre, con inizio alle ore 20, si terrà presso il padiglione riscaldato della frazione Casà e avrà come protagonista assoluta la bagna caoda, simbolo della convivialità piemontese.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione entro venerdì 8 novembre presso:

Agristar (frazione Casà)

Tabaccheria Olocco Laura (Borgo)

Telefono: 338.5865281

WhatsApp: 320.8374115

Un'occasione per riscoprire il piacere di stare insieme, attorno a una tavola imbandita e alla calda atmosfera della tradizione.