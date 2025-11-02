A Cuneo un viaggio tra i monasteri di Athos, la montagna "senza tempo"

 / Eventi

Mercoledì la serata proposta da Pro Natura

A Cuneo un viaggio tra i monasteri di Athos, la montagna &quot;senza tempo&quot;

Mercoledì 5 novembre, alle ore 21, presso il Cinema Monviso in via XX Settembre 14 a Cuneo, Dario Daniele presenta "Athos – viaggio nei monasteri della Montagna senza tempo"

Al centro della serata, organizzata da Pro Natura Cuneo col patrocinio del Comune di Cuneo, il Monte Athos, in Grecia, uno dei luoghi più misteriosi del mondo. E anche dei più inaccessibili (tuttora vietato alle donne). Custodisce suggestivi, antichi monasteri bizantini fortificati, ricchi di arte e spiritualità, ed eremi isolati, inseriti nelle pareti rocciose a strapiombo. La cornice è un ambiente naturale integro e meraviglioso, in gran parte ancora indenne.

Ingresso libero.

