 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 03 novembre 2025, 15:01

Anziana rinvenuta priva di vita in un’abitazione di Carrù

In strada Mancarda l’intervento di 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri

Anziana rinvenuta priva di vita in un’abitazione di Carrù

Tragico epilogo per l’intervento di soccorso che il personale del servizio regionale di emergenza 118 ha effettuato nella mattinata di oggi a Carrù.

Con l’ausilio dei Vigili del fuoco del distaccamento di Mondovì e insieme ai Carabinieri della locale stazione i soccorritori sono stati chiamati a introdursi in un’abitazione al primo piano in strada Mancarda, residenza di un'anziana classe 1937. La donna, che non rispondeva al telefono, è stato trovata all’interno dell’appartamento purtroppo priva di vita.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium