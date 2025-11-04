GAL Mongioie, quattro nuovi bandi per lo sviluppo rurale: risorse e opportunità per imprese ed enti locali

Il G.A.L. Mongioie annuncia la pubblicazione e l'apertura di quattro bandi in attuazione della propria Strategia di Sviluppo Locale (SSL) nell'ambito della programmazione Leader 2023 – 2027.

Nei giorni scorsi, il Consiglio d’Amministrazione del G.A.L. Mongioie ha definito il calendario di pubblicazione e apertura dei seguenti bandi:

SRG07 – COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE, LOCALE E SMART VILLAGES - SMART VILLAGES (20/10/2025)

SRE04 – START UP NON AGRICOLE - 2^ apertura (24/10/2025)

SRD14 – INVESTIMENTI PRODUTTIVI NON AGRICOLI IN AREE RURALI (03/11/2025)

SRD09 – INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI NELLE AREE RURALI - AZIONE C) VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO INSEDIATIVO ED ANTROPICO RURALE ATTRAVERSO IL RECUPERO DI COMPLESSI, EDIFICI ED ELEMENTI ARCHITETTONICI SIGNIFICATIVI E DI PREGIO OLTRE CHE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO MINORE CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO RURALE (10/11/2025)

Di seguiti in sintesi i contenuti principali dei bandi succitati.

SRG07 – COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE, LOCALE E SMART VILLAGES - SMART VILLAGES

Il Bando è finalizzato a sostenere la preparazione e l'attuazione di Strategie Smart Village (SSV), promuovendo la nascita di comunità intelligenti, sostenibili e interconnesse, volte ad aumentare l'attrattività residenziale e gli standard di vita nelle aree rurali marginali.

Il Bando mette a disposizione 400.000,00 € per gruppi di cooperazione pubblico-privati (nuovi o preesistenti), che devono essere guidati da un capofila soggetto pubblico. Il partenariato deve includere almeno due soggetti/entità, di cui almeno uno pubblico. Il sostegno massimo ammissibile per ogni gruppo è pari a 90.000,00 €. L'aliquota di sostegno è del 100% per tutti i costi, ad eccezione dei costi diretti per investimenti, per i quali l’aliquota varia.

Le istanze devono essere presentate telematicamente dal 20/10/2025 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 28/01/2026. Gli interventi finanziati devono essere conclusi e rendicontati entro il 30/06/2028.

SRE04 – START UP NON AGRICOLE - 2^ apertura

Il Bando è finalizzato a sostenere l'avviamento (start-up) di nuove attività imprenditoriali extra-agricole nelle aree rurali. L'obiettivo è rivitalizzare l'economia locale, promuovendo nuovi servizi, in particolare alla persona, nel turismo, nell'artigianato e nelle attività innovative.

Il Bando mette a disposizione 100.000,00 € persone fisiche che avviano un'impresa o microimprese neo-costituite non agricole, i cui legali rappresentanti (o almeno il 50% dei soci) devono avere un'età compresa tra 18 e 65 anni non compiuti e aver concluso positivamente il percorso di supporto alla creazione d’impresa (MIP). Il sostegno è un premio forfettario pari a 25.000 €, erogato obbligatoriamente in due rate (acconto 50% e saldo).

Le istanze devono essere presentate telematicamente dal 24/10/2025 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 13/03/2026. I progetti devono essere conclusi e rendicontati entro 365 giorni dalla data di ammissione al sostegno, fatte salve eventuali proroghe.

SRD14 – INVESTIMENTI PRODUTTIVI NON AGRICOLI IN AREE RURALI

Il Bando mira a sostenere la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali, contribuendo a migliorarne l'attrattività turistica e residenziale. L’intervento intende contribuire alla creazione di particolari sinergie e forme di cooperazione trasversali ai diversi settori produttivi rappresentativi dell’ambito, rivolgendosi prevalentemente ai settori del commercio, del turismo e dell’artigianato per sviluppare un sistema di valorizzazione del patrimonio locale.

Il Bando mette a disposizione 580.277,82 € per microimprese e piccole imprese non agricole con sede operativa in area GAL. La spesa ammissibile è compresa tra 10.000,00 € e 100.000,00 €, con un sostegno massimo concesso pari a 50.000,00 €. L'aliquota di sostegno è del 40% delle spese ammesse, con una maggiorazione del 10% per i beneficiari localizzati in zona montana.

Le istanze devono essere presentate telematicamente dal 03/11/2025 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 03/03/2026. Gli interventi minimi del Piano Aziendale devono concludersi entro 24 mesi dalla comunicazione di concessione del premio.

SRD09 – INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI NELLE AREE RURALI - AZIONE C) VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO INSEDIATIVO ED ANTROPICO RURALE ATTRAVERSO IL RECUPERO DI COMPLESSI, EDIFICI ED ELEMENTI ARCHITETTONICI SIGNIFICATIVI E DI PREGIO OLTRE CHE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO MINORE CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO RURALE

Il Bando, in forte continuità con l’Operazione 7.6.4 della passata programmazione (PSL 2014-2022), è finalizzato a sostenere lo sviluppo socioeconomico rurale mediante la valorizzazione del patrimonio insediativo e antropico rurale. Nello specifico, si finanzia il recupero di complessi, edifici ed elementi architettonici significativi e di pregio, che devono essere destinati a una fruizione pubblica permanente.

Il Bando mette a disposizione 333.333,33 € per gli Enti pubblici territoriali (e soggetti di diritto pubblico) e i soggetti privati come Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro ed enti religiosi. La spesa massima ammissibile è € 50.000,00, con un sostegno massimo di € 40.000,00 per i soggetti pubblici e € 25.000,00 per i privati. L'aliquota di sostegno è dell'80% per i pubblici e del 50% per i privati.

Le istanze devono essere presentate telematicamente dal 10/11/2025 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 09/05/2026. I progetti devono essere conclusi e rendicontati entro 365 giorni dalla data di ammissione al sostegno, fatte salve eventuali proroghe.

Di seguito una tabella riassuntiva le date di apertura e le scadenze dei bandi.

Bando Apertura Scadenza SRG07 – Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages - smart villages 20/10/2025 28/01/2026 SRE04 – Start up non agricole - 2^ apertura 24/10/2025 13/03/2026 SRD14 – Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali 03/11/2025 03/03/2026 SRD09 – Investimenti non produttivi nelle aree rurali - AZIONE C) 10/11/2025 09/05/2026

Per ulteriori informazioni, si riportano di seguito i link ai bandi:

https://www.galmongioie.it/bandiaperti/bando-srg07.html

https://www.galmongioie.it/bandiaperti/bando-sre04-2.html

https://www.galmongioie.it/bandiaperti/bando-srd14.html

https://www.galmongioie.it/bandiaperti/bando-srd09-c-investimenti-non-produttivi-in-aree-rurali-n-03-2025%20-1-apertura.html

Il GAL Mongioie, ha previsto il seguente programma di incontri sul territorio, per la presentazione dei bandi pubblicati:

a Mombasiglio, presso la sede del GAL – Sala Ipogea (g.c.), il giorno 12/11/2025, alle ore 17,45

in Alta Val Tanaro, presso la sede dell’Unione Montana Alta Val Tanaro (g.c.), il giorno 17/11/2025, alle ore 17,00

a Mondovì, presso la sala riunioni della Federazione provinciale Coldiretti – zona di Mondovì (g.c.), il giorno 25/11/2025, alle ore 20,30.