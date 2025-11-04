 / Attualità

Attualità | 04 novembre 2025, 14:52

Il linguaggio della finanza tra storia e innovazione, un convegno alla scuola Forestale di Ormea

Giovedì 6 novembre alle ore 9.30 un incontro dedicato alla cultura economica e al ricordo delle professoresse Cinzia Benedetto e Daniela Garelli con la consegna delle borse di studio a loro intitolate

Giovedì 6 novembre alle ore 9.30, presso l’Aula Magna della Scuola Forestale di Ormea, si terrà un incontro dedicato alla cultura economica e al ricordo delle professoresse Cinzia Benedetto e Daniela Garelli, con la consegna delle borse di studio a loro intitolate. Seguirà il convegno Il linguaggio della finanza tra storia e innovazione: chiarezza e trasparenza per una corretta gestione, a cura dell’economista Massimo Lucco Borlera, esperto con lunga esperienza internazionale. 

L’appuntamento offrirà una riflessione sull’evoluzione della finanza e sugli strumenti per gestire il denaro in modo consapevole, distinguendo le informazioni affidabili dalle fake news e riconoscendo prodotti poco trasparenti. 

L’obiettivo è promuovere educazione finanziaria e senso critico, in un contesto in cui investimenti e prodotti bancari vengono spesso proposti senza sufficiente chiarezza.

La partecipazione è libera, con prenotazione all’indirizzo: 40annisf@barufficevaormea.it.

