Federica Panicucci festeggia il compleanno con tanti amici al Foyer alla Scala

Si è svolto venerdì sera al Ristorante Il Foyer alla Scala di Milano la festa di compleanno di Federica Panicucci, conduttrice e volto amato della televisione italiana. Un evento elegante e riservato che ha riunito numerosi amici della celebre presentatrice.

Per l’occasione, Federica Panicucci ha scelto di indossare due abiti firmati Valentino, confermando ancora una volta lo stile raffinato e l’attenzione per l’eleganza. L’atmosfera del Foyer, tra luci soffuse e dettagli curati, ha contribuito a creare un ambiente accogliente e di grande classe.

Durante la serata non sono mancati momenti di allegria, tra brindisi, musica e il tradizionale taglio della torta, in uno dei luoghi più iconici del panorama milanese.